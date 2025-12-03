캘러웨이골프 코리아, 글로벌 브랜드 캠페인 'NBT' 국내서 전개

NBT 철학을 경험으로 확장하는 ‘프로젝트 Team -1’, 시즌2 12월 모집 예정

캘러웨이골프 코리아는 글로벌 브랜드 캠페인 ‘골프, 최고의 순간을 위해(Nothing Beats This, 이하 NBT)’를 국내에서도 본격 전개한다고 3일 밝혔다.NBT는 캘러웨이골프가 최근 글로벌 시장에 새롭게 도입한 브랜드 캠페인 플랫폼으로, 골프가 지닌 감성적 가치와 플레이어들이 이 스포츠에 매료되는 이유를 브랜드 경험의 중심에 두고 향후 다양한 브랜드 활동에 순차적으로 적용해 나갈 예정이다.이번 NBT 캠페인은 완벽한 임팩트 순간의 짜릿함, 동반자와 함께하는 라운드의 즐거움, 필드에서만 느낄 수 있는 깊은 몰입감 등 골퍼라면 누구나 공감할 수 있는 순간에 주목한다. 이러한 경험을 시각적 스토리와 메시지로 풀어내어 전달하는 것이 캠페인의 핵심이다. 글로벌 투어 프로, 크리에이터, 앰배서더들도 각자의 ‘골프, 최고의 순간’을 공유하며 캠페인에 참여하고 있으며, 캘러웨이골프 팬들이 자신의 NBT 스토리를 나눌 수 있는 참여형 활동도 글로벌 차원에서 전개되고 있다.캘러웨이골프 코리아는 NBT의 이러한 글로벌 기조를 국내에서도 다채롭게 경험할 수 있도록 디지털 콘텐츠, 브랜드 영상, 리테일 경험, 이벤트 등 다양한 접점을 통해 캠페인을 선보일 계획이다. 이를 통해 골프가 선사하는 감성적 가치와 캘러웨이골프가 추구하는 브랜드 철학을 국내 골퍼들과 더욱 깊이 있게 공유해 나간다는 방침이다.캘러웨이골프 코리아는 NBT 캠페인을 국내에서 더욱 확산하기 위해 오는 12월 중 ‘프로젝트 Team -1’ 시즌2 참가자 모집을 시작한다. 시즌2는 NBT 메시지를 기반으로 골퍼들이 자신의 플레이를 이해하고 성장의 즐거움을 경험할 수 있도록 다양한 프로그램과 참여 요소를 포함해 구성될 예정이며, 내년부터 본격 운영된다.김태훈 캘러웨이골프 코리아 마케팅 총괄 상무는 “‘골프, 최고의 순간을 위해(Nothing Beats This)’는 골퍼가 경험하는 모든 즐거움의 순간과 골프가 가진 본질적 가치를 브랜드 활동 전반에서 일관되게 전하고자 하는 글로벌 캠페인"이라며 "캘러웨이골프는 앞으로도 NBT를 통해 골프가 선사하는 감동의 순간을 다양한 방식으로 전달할 것이며, ‘프로젝트 Team -1’은 이러한 철학을 실제 플레이 경험으로 이어주는 대표 프로젝트로서 국내에서도 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com