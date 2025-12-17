주택 공급 · 미분양 해결사로 키운다는 ‘리츠’, 성공 가능할까

개발부터 운영까지 ‘지속성’에 방점

주택공급보다 대기업 자산 유동화로

2022년 기준금리 인상과 함께 펼쳐진 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위기는 시장에 다시 한번 교훈을 주었다. 자기자본 비율 2~3%에 부채를 최대한 당겨 건물을 올린 뒤 분양 등의 방식으로 청산해 10배 이상의 수익을 올리던 ‘하이 리스크, 하이 리턴’의 부동산 시행 방식이 국가경제를 흔들 수 있다는 것이다.그 대안으로 떠오른 것이 11월 28일 시행된 ‘프로젝트 리츠’ 제도이다. 프로젝트 리츠는 이름 그대로 부동산 개발 프로젝트를 수행하므로 일반적인 프로젝트금융투자회사(PFV)와 비슷하나 리츠의 장점을 상당 부분 흡수한 형태이다. 자기자본비율부터 자금회수 구조까지 기존 PFV 방식보다 리스크가 낮고 분산되는 특징이 있다.그러나 선분양 위주의 단기 투자가 자리 잡은 국내 주택시장 환경으로 인해 프로젝트 리츠가 얼마나 활성화될지는 지켜볼 부분이다. 현재의 리츠 시장이 이미 부동산 운영, 관리 방식으로 자리를 잡은 데다 경제위기 때마다 부실 자산 관리의 해법으로 등장한 뒤 기대한 만큼의 효과를 내지 못했다는 지적이다. 프로젝트 리츠가 주택 공급의 새로운 방안이 되기보다 부동산 보유 자산이 많은 국내 대기업들의 자산 유동화 방식으로 더 활발하게 활용될 가능성도 크다.부동산투자신탁, 즉 리츠(REITs)는 일반적으로 투자자들의 자금을 모아 주택부터 오피스, 상업시설, 호텔 등 온갖 종류의 부동산이나 부동산 관련 상품에 투자해 발생한 이익을 배분하는 형태를 띠고 있다. 국내에선 이익의 90% 이상을 배당해야 법인세를 면제 받는다. 최소 자기자본은 50억원에서 70억원이다. 프로젝트 리츠는 자금 차입을 자기자본의 2배까지 할 수 있으므로 3분의 1 이상 자기자본을 보유해야 한다.국내 리츠산업은 IMF 외환위기 이후인 2001년 ‘부동산투자회사법’ 제정과 함께 생긴 기업구조조정(CR) 리츠에서 출발했다. CR 리츠 운용사들은 까다로운 공모상장을 꺼렸고 결과적으로 리츠 시장은 부동산간접투자 시장을 활성화하려는 도입의 취지와 다르게 형성되는 결과를 낳았다. 올해 11월 말 기준 상장 리츠는 25개에 불과하다. CR 리츠는 금융위기 이후 미분양 해법으로 등장했다가 2014년 폐지됐다.현재 가장 흔한 리츠 형태는 위탁관리 리츠로 대부분이 여기 속한다. 리츠정보시스템에 따르면 11월 기준 위탁관리 리츠는 국내 리츠 444개 중 415개, 자산 비중은 전체의 96.76%에 달한다. 위탁관리 리츠는 자산운용 업무를 위탁회사(AMC)에 맡기며 일반 투자자 보호를 위해 1인당 지분율은 50%를 넘길 수 없다. 또 주식 총수의 30% 이상을 공모하는 등 주식을 분산해야 한다.위탁관리 리츠도 개발사업을 할 수 있지만 부동산 개발 사업 비중은 30%로 제한된다. 위험성이 높은 개발 사업에 과도하게 집중하면 투자자에게 안정적인 배당수익을 제공한다는 취지에 맞지 않기 때문이다. 토지주가 리츠로 현물출자를 하면 바로 법인세, 양도세 등이 부과되는 것도 단점이었다.그런데 최근 정부에서 리츠를 부동산PF 사태 해소를 위한 방편으로 보기 시작하면서 상황이 변했다. 이미 발생한 지방 악성 미분양에 대해서는 CR리츠를 통해 매입해 운영하도록 하는 한편, 초기 PF 사업이나 앞으로의 개발 사업을 위해 ‘프로젝트 리츠’를 도입한 것이다.프로젝트 리츠는 부동산 투자와 개발, 운영이 모두 가능하다. 특히 영업인가 없이 설립신고만으로 토지 매입, 착공 등 부동산개발사업 진행을 할 수 있고 준공 후 5년 동안 공모, 주식 분산 등의 의무를 이행하지 않고 개발한 부동산을 매각하지 않고 운영할 수도 있다. 즉 부동산 개발과 운영 수익을 모두 볼 수 있으며 어느 정도 자산을 운영하다가 유리한 시기에 매각할 수도 있게 된다. 토지, 건물 등 현물을 출자하면 양도세나 법인세 등 과세를 이연해주는 내용을 담은 조세특례제한법 개정안도 12월 2일 국회 본회의를 통과했다.정부는 지난 5월 3기신도시 중심 부지를 프로젝트 리츠에 공급하겠다고 밝힌 바 있다. 그러나 프로젝트 리츠 형태로 정부가 원하는 주택 물량이 공급될 수 있을지에 대해서는 회의적인 시선이 다수이다. 한 부동산 전문가는 “주택시장 환경이 조금 바뀌었다고 해도 자본을 신속히 회수하려고 하는 분위기는 그대로”라며 “금융과 자본시장이 성숙하지 않은 상태에서 개발 리츠가 얼마나 활성화될지는 두고 봐야 할 일”이라고 분석했다.프로젝트 리츠보다 먼저 출발한 CR 리츠 역시 정부의 기대와 달리 크게 활성화되지 못하고 있다. 지난해 4월 제도가 새로 시행된 지 거의 1년이 되어서야 JB자산운용이 첫 CR리츠를 등록했고 올해 9월 기준 미분양 CR 리츠는 4곳에 불과했다. 이들 리츠에 의해 매입된 단지는 ‘수성레이크 우방아이유쉘’, ‘상인푸르지오센터파크’, ‘양산 한신더휴’, ‘가야산 한라비발디 프리미어’ 등이다.지방의 준공 후 미분양이 5만 가구가 넘는 가운데 CR 리츠 매입 물량은 턱없이 적다. 이마저도 개발 단계에서 자금조달을 위한 보증을 제공한 시공사가 손실 보전과 리스크 해소 목적으로 자사 프로젝트 미분양을 떠안은 경우가 많다. 현재 리츠 업계와 부동산 업계에서는 CR 리츠가 더 많은 미분양 주택을 매입할 수 있도록 올해 말 일몰되는 과세특례(양도세·종부세)를 연장해야 한다고 주장하고 있다.이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 “CR 리츠가 미분양 아파트를 분양가보다 저렴하게 매입할 수 있다고 하더라도 지방이라는 입지를 감안하면 얼마나 임대나 향후 매각에 따른 수익성이 높을 수 있을지 보수적으로 생각해야 할 부분”이라며 “CR 리츠로 매입한 주택의 종부세 배제 기간을 5년에서 더 늘리는 등의 조치가 있어야 미분양 매입이 활성화될 것”이라고 강조했다.프로젝트 리츠는 기업의 부동산 자산 유동화에 활용될 전망이다. 1호 프로젝트 리츠 사업지로 물망에 오르는 곳은 롯데가 보유한 ‘금싸라기 땅’ 강남 롯데칠성 부지이다. 롯데, 신세계 등 유통중심 대기업은 부동산 자산이 유독 많은 것으로도 유명하다.삼성증권에 따르면 국내 주요 대기업 12곳이 보유한 부동산 자산 규모는 약 290조원에 달한다. 마침 프로젝트 리츠가 시행되면서 잠자던 부동산 자산을 활용해 불경기 속에 신산업 투자 등을 위한 유동성을 확보할 수 있다.최원철 한양대 부동산융합대학원 교수는 “롯데그룹은 롯데건설을 보유하고 있는 만큼 자체 개발이 가능하며 그룹사를 리츠에 참여시키는 방식으로 롯데칠성 부지를 개발할 것”이라며 “프로젝트 리츠는 기업이 부동산 자산을 매각하지 않고 개발, 보유할 수 있는 방식이므로 롯데칠성 부지 개발 리츠도 나중에 운영관리 리츠로 전환하지 않을까 생각한다”고 말했다.이은형 연구위원은 “부동산 개발단계에서는 참여자가 많으면 빠른 의사결정에 불리하고 신속한 자금조달이 필요하다”며 “프로젝트 리츠는 주택보다 임대, 매각 등이 덜 까다로운 상업, 복합시설 개발에 많이 활용될 것으로 보이며 일반 투자자들이 진입하도록 상장하기보다 토지주와 일부 금융사들이 참여하는 형태로 운영될 가능성이 크다”고 전망했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com