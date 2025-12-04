이재명 대통령이 31일 경북 경주시 라한셀렉트호텔에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 갈라만찬 영접장에서 시진핑 중국 국가주석과 대화하고 있다.(연합뉴스)
이재명 대통령의 국정 지지율이 중도와 진보층에서 70%가 넘는다는 여론조사 결과가 4일 나왔다. 진보층에만 물었을 경우, 90%이상 긍정 평가가 나왔다.

미디어토마토가 4일 공표한 여론조사 결과에 따르면, '이 대통령의 국정 운영에 대해 어떻게 평가하는지' 묻는 질문에 중도층의 57.7% 긍정적으로 평가했다. 부정 평가는 34.6%('매우 못하고 있다' 26.4%, '대체로 못하고 있다' 8.2%), '잘 모르겠다'는 응답은 7.7%로 집계됐다.

진보층이라고 밝힌 이들의 91.1%가 이 대통령의 국정 운영에 대해 긍정적으로('매우 잘하고 있다' 78.9%, '대체로 잘하고 있다' 12.1%)평가했다. 부정 평가는 7.5%('매우 못하고 있다' 5.0%, '대체로 못하고 있다' 2.6%),. '잘 모르겠다'는 1.4%였다.

보수층을 제외한 '중도·진보층'에선 73.9%가 이 대통령의 국정 운영을 긍정 평가('매우 잘하고 있다' 58.4%, '대체로 잘하고 있다' 15.6%)로 답했다. 반면 21.4%는 부정 평가('매우 못하고 있다' 16.0%, '대체로 못하고 있다' 5.4%),.'잘 모르겠다'는 응답은 4.7%로 조사됐다.

이번 조사는 뉴스토마토 의뢰로 지난 1일부터 2일까지 이틀간 만 18세 이상 전국 성인남녀 중 중도·진보 정치 성향을 가진 1005명(중도층 515명·진보층 490명)을 대상으로 실시됐다. 중도층 대상 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.3%p, 진보층 대상 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%p, 중도층+진보층 대상 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. ARS(RDD) 무선전화 방식으로 진행됐으며, 응답률은 2.8%다.

한편 이번 조사는 2025년 11월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·지역별 가중값을 산출했고 셀가중을 적용했다.

강홍민 기자 khm@hankyung.com