서울 종로구 청계천에서 점심식사를 마친 직장인과 외국인 관광객들이 산책을 하고 있다. 25.4.4 /사진=한경 이솔 기자

임금보다 세금과 사회보험료, 필수지출이 더 크게 오르며 직장인들이 느끼는 실질 소득이 줄었다는 평가가 나왔다.4일 한국경제인협회(이하 한경협)가 발표한 자료에 따르면 근로자 월평균 임금은 2020년 352만7000원에서 2025년 415만4000원으로 증가해 연평균 상승률은 3.3%로 집계됐다.반면 같은 기간 월급에서 공제되는 근로소득세와 사회보험료는 44만8000원에서 59만6000원으로 늘어나 연평균 5.9% 상승했다.이에 따라 임금 중 세금과 사회보험료가 차지하는 비중은 12.7%에서 14.3%로 확대됐다. 이로 인해 실수령액은 202년 307만 9000원에서 2025년 355만8000원으로 연평균 2.9% 증가하는 데 그쳤다.항목별로 보면 근로소득세는 2020년 13만1626원에서 연평균 9.3%오르며 2025년 20만5138원에 도달했다. 사회보험료는 31만6630원에서 39만579원으로 상승해 연평균 4.3% 증가했다.고용보험료가 5.8%(2만8219원→3만7382원)로 가장 높은 상승률을 보였고 건강보험료 5.1%(12만9696원→16만6312원), 국민연금 보험료 3.3%(15만8715원→18만6885원) 순이었다.필수생계비 물가 역시 2020년 대비 연평균 3.9% 상승해 체감 소득 악화에 영향을 미쳤다. 대분류 물가 상승률은 수도·광열(6.1%)이 가장 높았고 식료품·비주류 음료(4.8%), 외식(4.4%), 교통(2.9%), 주거 1.2%)뒤를 이었다.소분류로는 23개 중 17개 품목의 물가 상승률이 월급 상승률(3.3%)을 웃돌았다. 특히 기타연료·에너지(10.6%), 가스(7.8%), 전기(6.8%) 의 상승폭이 컸다.한경협은 근로자의 체감소득을 높이기 위한 대안으로 물가상승률에 맞춰 소득세 과표 구간을 자동 조정하는 ‘소득세 물가연동제’를 제안했다.한경협은 “과표 기준이 물가 상승분을 제대로 반영하지 못하면서 (근로자에게) 상위 과표구간이 적용되고 사실상 세율이 인상되는 효과가 발생하고 있다”고 설명했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com