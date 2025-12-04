에코마케팅, 공성아 안다르 대표 ‘대한민국 패션대상’ 대통령 표창 수상

그로스 마케팅 전문기업 에코마케팅(대표 김철웅)은 관계사인 안다르의 공성아 대표가 ‘2025 대한민국 패션대상’에서 최고상인 대통령 표창을 수상했다고 4일 밝혔다. 올해로 18회째를 맞은 ‘대한민국 패션대상’은 산업통상자원부와 한국패션협회가 주최하는 패션 분야 최고 권위의 정부 포상으로 기술력·혁신성·산업 기여도·글로벌 성과 등을 종합 평가해 수상자를 선정해 왔다.이번에 대통령 표창을 받은 공성아 대표는 한국 애슬레저 산업의 성장에 앞장섰을 뿐 아니라 세계 시장에 진출해서 K-애슬레저의 위상을 높였고, 무엇보다도 다양한 국내 협력사들과의 상생에 기여한 점이 높게 평가됐다.실제로 안다르는 국내를 비롯한 아시아 태평양 시장에서는 ‘안다르’ 브랜드로, 미국을 필두로 한 서구권에서는 글로벌 프리미엄 브랜드 ‘스트레치유어스토리(STRETCH YOUR STORY)’로 해외 시장을 넓혀 왔다.안다르는 그동안 꾸준히 축적해온 애슬레저 기술력을 바탕으로 다수의 국내 원단·원부자재·임가공 협력사와 긴밀히 협업해 주요 제품에 적용되는 기능성 원단의 국내 생산 비중을 큰 폭으로 확대해왔다. 이러한 생산 방식이 브랜드의 제품 경쟁력 강화는 물론 국내 패션 제조 생태계의 지속적인 성장에 긍정적인 영향을 미쳤다는 평가를 받는다.안다르는 애슬레저 트렌드를 전략적으로 활용해 과거 여성 요가복 중심의 제품군에서 남성·키즈 영역으로 고객층을 넓혀 왔고, 골프·러닝·스윔웨어·언더웨어·비즈니스 애슬레저 등으로 라인업을 다각화해 소비 저변을 확대시켰다. 더불어 싱가포르·일본·호주·미국 등 선진국 중심의 글로벌 진출 전략을 펼쳐 K-애슬레저의 해외 시장 인지도와 경쟁력을 크게 끌어올리는 성과를 거뒀다.공성아 대표는 “안다르와 스트레치유어스토리를 축으로 글로벌 시장에서 K-애슬레저 위엄을 지속적으로 넓혀 나가겠다”고 포부를 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com