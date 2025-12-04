창원 부동산 시장, 공급난 속 회복세 뚜렷... ‘창원자이 더 스카이’ 관심

경남 지역의 아파트 시장은 2년 만에 상승세로 전환했으며, 창원 지역 역시 매매가격이 8주 연속 오르는 등 회복 기조가 관찰된다. 시장의 가격 변화는 주택 가격이 충분한 조정을 거친 상황에서 공급 부족, 금리 인하 기대, 10.15 대출 규제 완화 효과 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다.현재 창원 주택 시장의 주요 관심사는 향후 몇 년간 예상되는 급격한 공급 부족 현상이다. 창원시의 아파트 입주 물량 계획을 보면, 2025년에는 11개 단지 8,185세대가 예정돼 있으나, 2026년에는 3개 단지 474세대로 입주 물량이 약 58% 감소할 전망이다. 2027년에도 2개 단지 828세대에 그칠 것으로 예상된다.특히 2026년을 기점으로 공급 물량이 급격히 줄어들 것으로 예측돼 지역 내 전세난 발생 가능성이 제기된다. 과거 2021년 창원 지역의 입주 물량이 전년 대비 55% 감소하였을 때 주택 가격이 상승한 사례가 있다.국민은행 조사에 따르면, 2021년 당시 아파트 매매가격은 12.37%, 전세가격은 10.39% 상승을 기록했다. 당시 가격 상승은 지역 내 공급 부족 상황이 주요 요인으로 작용한 것으로 분석된다. 이러한 공급 감소 전망은 신축 아파트에 대한 수요 및 기대감으로 이어지는 상황이다.이러한 시장 분위기 속에서 GS건설이 ‘창원자이 더 스카이’를 공급하고 있다. 이 단지는 창원시의 도시 성장에 핵심적인 역할을 수행했던 옛 창원호텔 부지에 조성된다는 상징성을 지닌다.‘창원자이 더 스카이’는 창원시 성산구 중앙동 99-4번지 일대에 지하 5층~지상 최고 49층, 4개 동, 총 519세대(전용 84㎡, 106㎡) 규모로 조성된다. 단지는 우수한 생활 편의 시설을 갖춘 입지 조건을 확보하였다. 단지 반경 1km 이내 도보 거리에는 창원광장, 롯데백화점 창원점, 롯데마트 맥스 창원중앙점, 이마트 창원점, 교보문고, 상남시장, 중앙체육공원, 대상공원 등이 위치하여 쇼핑, 문화, 휴식 시설 이용이 편리하다.아울러 약 12만 명이 근무하는 창원국가산업단지와 경남도청, 창원시청 등 주요 업무 및 공공기관이 반경 2.3km 거리에 밀집되어 있다. 이는 안정적인 직장과 가까운 직주근접 중심의 입지 조건을 제공한다.GS건설은 이 단지가 지역을 대표하는 랜드마크로 기능하도록 외관 특화 디자인과 스카이라운지 등을 적용하였다. 전 세대에 3면 발코니와 2.4m의 높은 천정고를 적용하는 특화 설계를 통해 넓은 공간 활용이 가능하도록 계획됐다.특히 창원 지역 아파트 중 최고층인 49층에 고품격 스카이라운지인 ‘클럽 클라우드’가 조성된다는 점이 특징이다. 이 시설은 입주민들에게 광범위한 시티 뷰 조망권을 제공하며, 추가적으로 단지 내에 풍부한 커뮤니티 시설이 계획돼 있다.교통 환경 측면에서 KTX창원중앙역이 차량으로 약 10분 거리에 위치하며, KTX와 SRT의 연간 이용객 수는 2024년 942만 명을 기록했다. 향후 도시철도 1호선이 중앙동으로 연결될 계획으로 인해 잠재 미래 가치가 전망된다.또한 창원시가 주거, 업무, 상업, 문화를 융합하는 개발을 추진함에 따라 중앙동은 미래형 중심 업무 지구(CBD)로 변화할 예정이다. 창원의 주요 도로인 ‘중앙대로’와 ‘창원대로’가 만나는 T자형 개발 축의 중심에 위치해 있어, 호재에 대한 기대감이 형성되고 있다.‘창원자이 더 스카이’는 현재 창원시 성산구에 사전 홍보관을 개설하고 본격적인 분양에 착수했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com