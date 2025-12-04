“김범석 직접 나서라” 더불어민주당, 쿠팡 일벌백계 질타

3일 국회 정무위원회에서 열린 쿠팡 개인정보 유출 사태 관련 현안질의에서 박대준 쿠팡 대표이사가 위원 질의에 답하고 있다. 오른쪽은 브랫 매티스 쿠팡 최고 정보 보호 책임자(CISO).2025.12.03 사진=한경 최혁 기자

더불어민주당은 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태와 관련해 제도 개선에 즉시 착수하겠다고 4일 밝혔다.허영 민주당 원내정책수석부대표는 이날 국회에서 진행된 정책조정회의에서 “쿠팡의 오만방자한 행태가 다시는 반복되지 않도록 해야 한다”며 “기본도 윤리도 책임도 없는 쿠팡에게 대한민국일 줄 수 있는 것은 일벌백계”라며 이같이 말했다.허 정책수석은 “국민 3300만 명의 개인정보가 유출된 초유의 사태에도 (쿠팡은) 여전히 남의 일처럼 대응하고 있다”며 “사과문은 보이지 않게 올렸다가 이마저도 슬그머니 내렸고 심지어 국회 현안질의 중에도 품절 전에 확인하라는 상품 판매 알림을 전 고객들에게 보냈다”고 비판했다.이어 “수년간 물류센터와 배송 현장에서 27명이 넘는 노동자들이 과로와 안전 부실로 잇따라 숨졌다. 산재 사망이 반복돼도 시스템은 바뀌지 않았고 책임자 처벌도 제대로 이루어지지 않았다”고 지적했다.이어 “그런데도 쿠팡 창업자이자 실질적인 오너인 김범석 의장은 여전히 침묵 중”이라며 “쿠팡 한국 대표는 한국 법인에서 벌어진 일이라며 김범석 의장 보호에 급급했다”고 질타했다.그러면서 “개인정보보호위원회는 역대급 정보 유출에 상응하는 과징금 등 강력한 행정처분을 반드시 집행해야 한다”며 “정부는 생명을 경시하고 규범을 지키지 않는 기업은 이 나라에서 설 자리가 없다는 점을 분명히 할 수 있도록 일벌백계하기 바란다”고 촉구했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com