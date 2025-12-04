장경태 더불어민주당 대표(국회사진기자단)

주진우 국민의힘 의원은 4일 장경태 더불어민주당 의원의 성추행 의혹과 관련 피해 여성의 남자친구 신원을 확인했다며 권력형 신상털기라고 주장했다.이날 주 의원은 페이스북을 통해 "장경태 의원은 '어느 비서관이 다른 당 재선 의원의 몸에 손을 대는가'라고 했다"면서 "가해 호소인"이라며 이같이 주장했다.이어 "장경태는 피해 여성의 남자친구 사진을 보내며 '이놈 맞지"'라며 신원을 확인했다"며 "권력형 신상털기"라고 했다.주 의원은 이 같은 내용의 게시물에 한 매체의 단독보도를 함께 링크해 게재했다.장 의원이 지난 2일 A씨를 무고 혐의로, B씨를 무고·폭행·통신비밀법 위반 혐의로 고소·고발했다. 경찰은 이날 장 의원을 준강제추행 혐의로 고소한 여성 비서관을 신변보호 조치하고 소환조사했다.