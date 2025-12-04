JTBC 드라마 ‘김부장 이야기’, 인천 서구 신검단 로열파크씨티Ⅱ에서 촬영

강남권 새 아파트보다 우수한 설계·조경·커뮤니티 갖춰, 골프존 및 3식 체험서비스 제공

‘서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기’ 한 장면. 사진=JTBC 유튜브 갈무리

‘서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기’ 속 신검단 로열파크씨티Ⅱ 모습. 사진=JTBC 유튜브 갈무리

최근 JTBC 드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’(김 부장 이야기)가 연일 화제인 가운데 해당 드라마에 극 중 도 부장 집으로 나온 아파트가 인천 서구 소재 ‘신검단 로열파크씨티Ⅱ’로 알려져 주목받고 있다.시행사인 DK아시아에 따르면 극 중 김낙수 부장이 라이벌 도진우 부장이 거주하는 ‘반포 리버팰리스’를 방문하는 장면이 ‘신검단 로열파크씨티Ⅱ’에서 촬영됐다.‘김 부장 이야기’는 직장인의 애환과 한국 사회 핵심 이슈인 부동산 이야기를 현실감 있게 담아내며 시청자는 물론 부동산 커뮤니티에서도 큰 관심을 받고 있다.드라마 속 ‘반포 리버팰리스’는 김낙수 부장이 직장 상사인 백 상무를 태우러 갔다가 단지의 고급스러움과 높은 가격에 놀란 곳으로 극 중 전세가만 38억원에 달하는 서울 서초구 반포동 아파트라는 설정이었다.실제 드라마 촬영이 진행된 ‘신검단 로열파크씨티Ⅱ’ 가격은 전용 84㎡ 기준 6억원 대로 가상의 아파트 ‘반포 리버팰리스’ 전세가의 6분의 1 수준이다.실제 아파트는 합리적인 가격에도 6성급 호텔 수준의 38가지 커뮤니티 시설과 13가지 하이엔드 주거 서비스, 세계가 인정한 조경 등 국내 최고 수준으로 준공됐다. 이에 따라 드라마 속에서도 고급스러운 이미지가 자연스럽게 구현됐다는 평가다.차별화된 특화 서비스도 갖췄다. DK아시아는 인천 대표 대학병원인 가톨릭관동대학교 의과대학 부속 국제성모병원과 업무 협약을 체결하며 로열파크씨티즌(로열파크씨티 입주민)을 위한 의료 서비스도 강화했다. 현재 고급 브랜드 아파트로 불리우는 단지들이 병원 연계 원격진료를 내세우고 있지만, 실제 의료 이용은 대면 진료가 중심이어서 이번 업무협약의 실효성이 더욱 주목받고 있다.DK아시아의 신검단 로열파크씨티Ⅱ는 국내 최초로 입주민 전용 다이렉트 대면 의료 서비스를 통한 응급 서비스 및 신속한 진료 안내 그리고 예약, 맞춤형 건강 정보 제공 등 다양한 메디컬 혜택을 현재 대면으로 제공하고 있다.신검단 로열파크씨티Ⅱ는 검암역 로열파크씨티Ⅰ와 함께 총 6305세대 규모 시범단지로 준공됐다. 특히 신검단 로열파크씨티Ⅱ는 인천 최초의 선시공 후분양 브랜드 대단지라는 점에서 의미가 크다. 로열파크씨티는 DK아시아 자체 주거 브랜드로 인천 서구 도시개발사업을 통해 대한민국 민간 최대규모 프리미엄 리조트 도시로서 총 3만6500세대가 조성될 것으로 기대된다.신검단 로열파크씨티Ⅱ 바로 옆에 위치한 주택전시관도 김 부장 드라마와 함께 큰 관심을 받고 있다. 주택전시관은 아파트 유닛(주택형을 실제와 똑같이 재현해 놓은 공간) 외에도 DK아시아가 조성 중인 3만6500세대 규모의 ‘로열파크씨티’의 미래 비전과 하이엔드 주거 브랜드 철학을 이해할 수 있도록 구성돼 있다.특히 초대형 모형도에서는 대한민국 최초 프리미엄 리조트 도시 로열파크씨티 3만6500세대의 미래 비전이 입체적으로 구현돼 있다. 방문객들은 모형도를 통해 단지와 지하철역, 도로, 주변 환경은 물론 인천 서북부의 미래 청사진으로 본격 사업을 진행 중인 에코메타시티(Eco Meta City) 계획까지 확인할 수 있다. 지난 5월 인천시는 인천 서북부를 친환경·문화 복합도시로 조성하는 59만평(195만㎡) 규모의 마스터플랜을 발표하며 사업을 본격화했다.DK아시아는 이 일대에서 검암역 로열파크씨티Ⅰ(한들구역, 4,805세대, 56만㎡)와 신검단 로열파크씨티Ⅱ(검단3구역, 1,500세대, 52만㎡)에 이어 왕길1구역(4,619세대, 50만㎡)과 검단5구역(3,851세대, 42만㎡) 등에서도 추가 공급을 준비하고 있다.주택전시관에서는 주말 사전 예약 방문객을 대상으로 투어 프로그램을 운영하고 있다. 투어는 신세계푸드에서 운영하는 제철 음식 재료로 구성된 뷔페식의 삼식 서비스, 단지 내 최신 영화를 관람할 수 있는 로열 시네마 라운지 서비스, 1회 15분 골프 프로의 무료 레슨이 가능한 비거리 50m·전 타석 GDR 시스템을 갖춘 복층 인도어 골프장 체험, 이태리 명품 테크노짐 운동기구를 갖춘 최고급 호텔 수준의 피트니스 체험 등 다채로운 프로그램으로 구성됐다.또 가족·지인과 함께 이용할 수 있는 호텔급 로열 뮤직룸 서비스를 비롯해 국내 최고급 리조트 수준의 스크린 스포츠 ‘레전드 히어로즈’ 경험할 수 있으며 인천 최초의 테라스형 로열 스카이라운지에서는 따뜻한 차와 함께 로열파크씨티의 비전과 미래 가치를 한눈에 조망할 수 있다.방문객들은 세계적으로 인정받은 단지 내 조경과 조경 시설을 둘러보며, 단지 곳곳을 누비는 무궤도 기차인 로열 트레인 서비스도 이용할 수 있다. 이밖에도 단지를 둘러싼 푸른 호밀밭, 영화 ‘미션 임파서블: 파이널 레코닝’에 등장한 실물 비행기(2대)와 하트 멀칭존, 액자형 포토존, 5.6km로 확장된 황톳길 등을 통해 감성과 건강을 모두 담은 명품 조경을 즐길 수 있다.민보름 기자 brmin@hankyung.com