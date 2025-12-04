한동훈 전 국민의힘 대표가 3일 서울 여의도 국회도서관 인근 쪽문에서 12·3 비상계엄 1주년 기자회견을 하고 있다.2025.12.03 사진=한경 최혁 기자

한동훈 국민의힘 전 대표가 계엄 1년이 된 시점에 대한 소회를 밝혔다.4일 한 전 대표의 SNS에 따르면 그는 “우리 국민의힘은 계엄을 예방하지 못한 죄보다 어쩌면 계엄을 반성하고 극복하지 못해서 민주당의 폭주를 막지 못하는 게 더 큰 죄일 수 있다”며 “우리가 그런 죄를 지으면 안 된다”고 주장했다.이어 “싸우자 싸우자 이렇게 얘기하는데 그런데 계엄을 정당화하고 윤어게인하고, 계몽령 이 한마디만 나오면 모든 싸움에서 우리는 패배한다”고 지적했다.그는 “어제 같은 경우도 김현지 이슈가 터졌다”며 “정권 얼마나 됐다고 비선 실세가 직접적인 물증을 가지고 나오느냐. 이거 대단한 이슈이고 이거는 국민을 위해서 우리가 나서서 정말로 결기를 가지고 맞서야 될 이슈”라고 밝혔다.한 전 대표는 “지금 계엄 정당화했다라는 계몽령, 윤어게인 이 메시지 한 방에 그냥 끝나버렸다”며 “저는 이런 식으로 가서는 우리가 역할을 할 수가 없다고 생각한다”고 강조했다.특히 “윤 전 대통령은 계엄이 그렇게 정당했다면 계엄에 책임이 없다고 부하들에게 법정에서 그렇게 책임을 떠넘기면 안된다”며 “계엄이 정당했다면 이건 정당하니까 다 내 책임이다 이렇게 말씀하셔야 되는 것”이라고 짚었다.또 “윤 전 대통령은 어느 순간부터 진심으로 고언하는 사람들을 적으로 지목하고 다양한 수단을 통해서 직간접적으로 공격하게 하고 자기들에게 좋은 말만 하는 사람들만 옆에 두고 합리적이고 상식적인 사람들을 다 쳐내고 있었다”며 “저는 당시에 악화가 양화를 구축한다는 게 이런 말인가라는 실감을 했었다”고 거듭 윤 전 대통령을 비판했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com