쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태로 쿠팡 입점 소상공인들의 피해가 커지고 있다. 이번 유출 사태로 쿠팡 회원들이 쿠팡 이용을 중단하거나 탈퇴하고 있기 때문이다.4일 소상공인 자영업자 중심의 네이버 카페 '아프니까 사장이다'에서는 한 소상공인이 “우리 온라인 매출의 70%가 쿠팡에서 발생하는데 개인정보 유출 여파 직후 주문이 30%나 줄었다”는 글이 올라왔다. 해당 글에는 “거의 90%가 쿠팡인데 뚝 끊겼다”, “1~2일 광고비가 소진되지 않을 만큼 조회수가 급감했다” 등 쿠팡 입점 소상공인들의 피해를 보여주는 댓글이 달렸다. 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태가 쿠팡을 주요 매출 통로로 삼아온 소상공인들의 매출 감소로 이어졌다.쿠팡의 2025 임팩트 리포트에 따르면, 쿠팡의 입점 판매자 가운데 중소상공인 비중은 75% 수준이다. 쿠팡 회원들의 ‘탈팡’ 흐름이 이어진다면, 쿠팡이 주요 생계 기반인 소상공인들의 어려움은 늘어날 것이다.업종별로 보면 특히 외식업 소상공인들의 피해 호소가 많다. ‘쿠팡이츠’ 에 입점한 소상공인은 "쿠팡이츠 주문이 갑자기 90% 줄었다"며 "쿠팡 2년하면서 이런 상황은 처음 겪어본다, 매출이 반토막이 났다" 고 말했다.소상공인 연합회는 4일 쿠팡 개인정보 대규모 유출 사태 관련 입장문을 발표하면서 “고객들의 '탈쿠팡 러시'로 인해 쿠팡 입점 소상공인들의 매출에 직접적인 타격이 예상되며 소상공인 브랜드 이미지 및 고객 신뢰도 하락 또한 우려된다”며 소상공인 피해를 막기 위한 지원 대책 마련을 촉구했다.배현의 기자 baehyeonui@hankyung.com