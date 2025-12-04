연세사랑병원, 무릎 인공관절 재수술 원인 분석

정확한 진단·체계적 치료 강조

무릎 인공관절 수술 후 통증이나 불안정이 지속된다면 단순 부작용으로 넘기지 말고 조기 진단을 통해 재치환술 필요성을 확인하는 것이 장기 관절 보존에 중요하다.서동석 연세사랑병원 인공관절재수술센터장은 4일 “인공관절 재치환술은 단순히 부품을 교체하는 문제가 아니라 남아 있는 뼈와 인대 상태, 감염 여부, 기존 인공관절의 정렬 문제 등 복합적인 요소를 동시에 해결해야 하는 고난도 수술”이라며 “수술 후 통증이 계속되거나 기능에 이상이 생길 때 무작정 기다리기보다 전문적인 진단을 통해 현재 상태를 정확히 확인하는 것이 장기적인 관절 보존에 도움이 될 수 있다”고 말했다.무릎 인공관절 수술 환자가 증가하면서 수술 후 마모, 이완, 감염 등으로 재치환술이 필요한 사례 역시 꾸준히 보고되고 있다. 인공관절은 일반적으로 15~20년 이상 사용할 수 있을 만큼 내구성이 향상됐지만 모든 환자에게 동일한 결과가 나타나는 것은 아니다. 활동량, 체중, 인공관절의 정렬 상태, 수술 후 관리 등 다양한 요인으로 인해 시간이 지나면서 부품이 마모되거나 인대가 불안정해지고 감염이 발생하는 등 재수술이 필요한 상황이 생길 수 있다.특히 인공관절의 위치가 환자의 뼈 구조와 다르게 배치된 경우에는 통증과 보행 장애가 지속되거나 관절이 불안정한 상태가 나타날 수 있다. 감염 역시 중요한 원인으로 초기 감염은 세척과 항생제 치료로 조절될 수 있지만 악화되면 인공관절을 제거하고 새로 삽입해야 하며 치료 기간이 길어질 수 있다.재치환술은 1차 수술보다 난이도가 높다. 이미 삽입된 인공관절 부품을 제거해야 하고 남아 있는 뼈의 양이 적거나 변형이 진행된 상태에서 안정성과 정렬을 동시에 회복해야 하기 때문이다. 또한 감염이 동반된 경우 철저한 염증 제거와 단계적 치료를 병행해야 하는 만큼 더 높은 전문성이 요구된다.수술 후 장기간이 지났음에도 통증이 지속되거나 무릎이 흔들리고 안정감이 떨어지는 느낌이 있다면 정확한 검사가 필요하다. 갑작스러운 부종이나 열감, 보행 시 불편감 증가, 반복되는 염증 증상 역시 재치환술을 고려해야 하는 주요 지표로 꼽힌다.이러한 증상은 단순한 염증일 때도 있지만 인공관절의 마모 또는 이완이 원인일 수 있어 X-ray, CT, MRI, 혈액검사 등 종합적인 진단이 필요하다.재수술 계획에서 감염 여부는 특히 중요한 요소다. 감염이 확인되면 항생제 치료와 인공관절 제거를 병행하는 단계적 재수술이 필요하고 감염이 아닌 마모·불안정성이 원인일 경우에는 재치환용 임플란트를 사용해 관절의 안정성을 회복하게 된다. 환자 상태에 따라 넓은 고정력을 갖춘 임플란트나 뼈 결손을 보완하는 보조 재질이 필요해 치료 계획이 세밀하게 달라진다.무릎 인공관절 재치환술은 증상이 악화되기 전 조기에 정확한 진단을 받는 것이 중요하다. 인공관절의 마모나 이완이 진행되면 남아 있는 뼈 손실이 커져 수술 범위가 넓어질 수 있고 감염이 퍼질 경우 치료 기간이 길어지기 때문이다.인공관절 수술 후 통증이 지속되거나 기능 저하가 나타나면 방치하지 말고 현재 상태를 정확히 파악해 적절한 치료 계획을 세우는 것이 장기적인 관절 건강을 지키는 데 도움이 될 수 있다.김태림 기자 tae@hankyung.com