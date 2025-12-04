◆ 부사장
▲ 임 도 곤 (前 농협생명 마케팅지원부문장)
▲ 홍 순 옥 (前 농협은행 세종본부장)
농협은행
◆ 부행장
▲ 김 주 식 (前 농협중앙회 기획실장)
▲ 민 병 도 (前 농협은행 프로젝트금융부장)
▲ 박 장 순 (前 농협은행 충남본부장)
▲ 박 현 동 (前 농협은행 준법감시부장)
▲ 박 현 주 (前 농협은행 WM사업부장)
▲ 이 상 선 (前 농협은행 종로대기업금융센터장)
▲ 이 정 환 (前 농협중앙회 전북본부장)
▲ 임 세 빈 (前 농협은행 충북본부장)
▲ 정 동 훤 (前 농협은행 IT디지털플랫폼부장)
▲ 정 태 영 (前 농협은행 정보보호부문장)
◆ 본부장
▲ (강원) 이 명 호 (前 농협은행 카드고객사업부장)
▲ (충북) 이 봉 주 (前 농협금융지주 글로벌전략부장)
▲ (충남) 오 주 현 (前 농협중앙회 중앙교육원장)
▲ (경북) 김 진 욱 (前 농협중앙회 농촌지원부장)
▲ (경남) 권 동 현 (前 농협중앙회 인사총무부장)
▲ (서울) 변 성 환 (前 농협은행 종합기획부장)
▲ (대구) 이 인 희 (前 농협은행 카드경영기획부장)
▲ (인천) 최 원 준 (前 농협은행 강서사업부장)
▲ (광주) 임 철 현 (前 농협은행 카드디지털사업부장)
▲ (세종) 박 상 필 (前 농협금융지주 이사회사무국장)
김태림 기자 tae@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지