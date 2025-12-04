농협금융지주◆ 부사장▲ 임 도 곤 (前 농협생명 마케팅지원부문장)▲ 홍 순 옥 (前 농협은행 세종본부장)농협은행◆ 부행장▲ 김 주 식 (前 농협중앙회 기획실장)▲ 민 병 도 (前 농협은행 프로젝트금융부장)▲ 박 장 순 (前 농협은행 충남본부장)▲ 박 현 동 (前 농협은행 준법감시부장)▲ 박 현 주 (前 농협은행 WM사업부장)▲ 이 상 선 (前 농협은행 종로대기업금융센터장)▲ 이 정 환 (前 농협중앙회 전북본부장)▲ 임 세 빈 (前 농협은행 충북본부장)▲ 정 동 훤 (前 농협은행 IT디지털플랫폼부장)▲ 정 태 영 (前 농협은행 정보보호부문장)◆ 본부장▲ (강원) 이 명 호 (前 농협은행 카드고객사업부장)▲ (충북) 이 봉 주 (前 농협금융지주 글로벌전략부장)▲ (충남) 오 주 현 (前 농협중앙회 중앙교육원장)▲ (경북) 김 진 욱 (前 농협중앙회 농촌지원부장)▲ (경남) 권 동 현 (前 농협중앙회 인사총무부장)▲ (서울) 변 성 환 (前 농협은행 종합기획부장)▲ (대구) 이 인 희 (前 농협은행 카드경영기획부장)▲ (인천) 최 원 준 (前 농협은행 강서사업부장)▲ (광주) 임 철 현 (前 농협은행 카드디지털사업부장)▲ (세종) 박 상 필 (前 농협금융지주 이사회사무국장)김태림 기자 tae@hankyung.com