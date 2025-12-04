서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 표시되고 있다. 사진=한경 2025.12.3 임형택기자

글로벌 투자은행(IB) 맥쿼리는 내년 코스피가 6000선에 도달할 가능성이 있다고 전망했다.보고서는 삼성전자와 SK하이닉스를 시장 상승을 견인할 핵심 주체로 꼽았으며 반도체 공급 부족과 이재명 정부의 증시 부양 정책을 그 근거로 제시했다.4일 금융투자업계에 따르면 맥쿼리는 지난 2일 발간한 보고서에서 “코스피가 강력한 수익 성장, 풍부한 유동성, 주식에 우호적인 정부 정책에 힘입어 내년에는 6000에 근접할 것”이라고 밝혔다.다니엘 김 맥쿼리 애널리스트는 “내년 코스피 주당순이익(EPS)이 48% 증가한다고 가정할 때 14배 주가수익비율(PER) 기준으로 코스피는 6000선 달성이 가능하다”고 강조했다.보고서에 따르면 코스피·코스닥 상장사 중 약 70%가 내년 EPS가 48% 성장할 것으로 예상된다.맥쿼리는 한국 증시가 올해 상승했음에도 실질 이익 대비 여전히 저평가돼 있다고 분석했다. 보고서는 “내년 예상 PER이 9.4배에 불과한 점을 고려하면 증시는 여전히 저평가 구간에 머물러 있다”고 지적했다.특히 삼성전자와 SK하이닉스가 내년 전체 상장사 순이익의 52%, 이익 증가분의 68%를 차지하며 코스피 상승을 주도할 것으로 전망했다.인공지능(AI) 확산으로 고대역폭메모리(HBM)와 D램 수요가 폭발적으로 늘고 있지만 10나노급 공정 전환이 공정 전환이 공급 확대에 미치는 효과는 제한적이라는 분석도 덧붙였다.정부 정책도 증시 상승 동력으로 꼽혔다. 이재명 정부는 코스피 5000 시대 달성을 목표로 주주환원 정책, 상법 개정, 불공정 거래 규제 강화 등을 추진 중이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com