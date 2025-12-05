멕시카나치킨 ‘와삭칸’, 와삭함으로 멈출 수 없는 즐거움 선사

멕시카나는 ‘와삭칸’이 독특한 제품 컨셉과 색다른 맛으로 높은 판매 신장률을 유지하며 ‘치필링’에 이은 또 한번의 메가히트 신화를 써내려가고 있다고 밝혔다.'숨길 수 없는 와삭함!'을 컨셉으로 선보인 ‘와삭칸’은 제품 고유의 바삭함과 매콤함의 특성을 극대화하기 위해 전용 파우더와 염지액을 별도 개발해 적용하는 등 제품의 차별화를 위해 각고의 노력을 기울인 끝에 탄생시킨 멕시카나의 야심작이다.와삭칸은 기존 후라이드치킨보다 바삭해진 식감과 겉부터 속까지 고르게 매콤한 특유의 맛이 조화를 이뤄 누구나 부담 없이 즐길 수 있다.멕시카나 마케팅본부 김용억 본부장은 “‘와삭칸’은 소비 시장의 트렌드 변화와 소비자의 니즈를 철저히 분석하고 반영하여 독특함과 차별화에 중점을 두고 준비한 제품이다. ‘와삭칸’만이 가진 독특한 매력이 소비자 분들께 보다 색다른 경험을 제공하고, 이를 통하여 지금까지 느껴보지 못했던 새로운 만족감을 느끼실 수 있을 것이라고 확신한다. 앞으로도 ‘와삭칸’과 멕시카나치킨에 고객 여러분들의 변함없는 관심과 성원 부탁드리며 언제나 보다 나은 품질과 서비스, 참신한 신제품으로 고객 여러분들의 사랑에 보답할 것을 약속드린다”고 전했다.한편, 멕시카나는 오는 7일까지 배달의민족 ‘푸드페스타’를 통하여 멕시카나치킨의 모든 메뉴 구매 시 최대 6,500원 할인 혜택을 제공하는 프로모션을 전개하고 있다. 이번 프로모션은 기간 내 멕시카나치킨을 구매하는 고객 중 매일 선착순 7,500명에 한정하여 혜택이 제공되며, 선착순 혜택 종료 후에는 모든 고객에게 전메뉴 4,000원 할인 혜택이 기간 내 상시 적용된다.프로모션 참여 방법은 배달의민족 어플리케이션에 접속하여 ‘푸드페스타’ 배너를 통해 이벤트 페이지에 접속 한 후 멕시카나치킨 브랜드를 선택하여 쿠폰을 다운받아 제품 주문 시 해당 쿠폰을 사용하면 할인 금액을 적용 받을 수 있으며, 쿠폰 다운로드 선착순이 아닌 ‘제품 구매 선착순’으로 혜택이 제공된다.이번 프로모션에 대한 자세한 사항은 배달의민족 어플리케이션을 통해 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com