설루션·에너지사업 조직 통합…사업·현장 핵심인재 발탁해 미래 신성장 동력에 집중

SK에코플랜트 CI

SK에코플랜트가 미래 성장 기반 구축에 초점을 맞춘 조직개편을 단행했다고 4일 밝혔다.이날 조직개편을 통해 기존 하이테크사업 외에 AI 분야 EPC사업 수행 시너지 효과를 극대화하기 위해 ‘AI설루션사업’ 조직이 신설된다. AI 분야 EPC(설계·조달·시공) 사업모델을 강화하고, 사업 실행력을 제고하기 위해서다.이를 위해 건축·토목·플랜트 등 EPC를 수행하는 설루션사업 조직과 AI 데이터센터, 연료전지, 재생에너지 사업 등을 담당하는 에너지사업 조직을 통합한다.또 사장 직속으로 AI혁신담당 조직을 별도로 편제해 AI 전략을 구축하고 전사적 변화를 가속화할 계획이다.리스크 관리 시스템도 고도화한다. 기존 리스크 관리 조직인 BRM(Business Risk Management)센터를 산하하고 안전, 품질 조직을 편입해 총괄 관리 조직으로 재편한다. SHE(안전·보건·환경) 역량 강화 및 최적화된 의사결정 지원을 위해 외부 전문가가 참여하는 안전품질위원회도 운영할 예정이다.조직 개편과 동시에 현장 실행력 강화 기조를 반영한 임원 인사도 단행됐다. 세대 교체와 함께 사업·현장 핵심인재를 적극 발탁하기 위해 기존 스태프 조직과 사업 조직 임원 간 순환배치도 실시했다.SK에코플랜트 관계자는 “사업포트폴리오 전환 기조 아래 조직개편을 통해 핵심 사업 역량을 강화하고 지속 가능한 성장을 위한 견고한 기반을 구축할 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com