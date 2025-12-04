2025년 10대 명문장수기업: 광덕에이앤티, 금성풍력, 대한과학, 삼창주철공업, 유니코정밀화학, 일진코스메틱, 중앙운수, 하이멕, KTE, 명화공업

2025년 제 10회 명문장수기업 수여식 / 중소벤처기업부

중소벤처기업부는 4일 서울 마포구 중소기업 DMC 타워에서 ‘2025년 명문장수기업’ 수여식을 열었다. 이 행사에서 10개 중소·중견기업이 신규 명문장수기업으로 선정됐다. 명문장수기업의 주요 조건은 국내 45년 이상 업력과 경제·사회적 기여다. 이에 선정되면 매출 성장 효과를 누리기에 중소·중견기업의 관심이 집중된다.올해 총 96개 기업이 신청해 중견기업 1개, 중소기업 9개가 선정됐다. 선정된 기업들은 광덕에이앤티, 금성풍력, 대한과학, 삼창주철공업, 유니코정밀화학, 일진코스메틱, 중앙운수, 하이멕, KTE, 명화공업이다. 이에 선정되면 홍보용 현판과 영상 제작 등의 지원을 받는다. 또 수출지원사업 신청 시 우대 혜택도 받는다.이 기업들은 긴 업력을 가지고 국내 최초 기록을 남겨 업계 발전에 기여한 업체들이다.광덕에이앤티는 46년 업력동안 국내 최초 자동차 전기식 파워핸들 ‘원힐’을 개발했다. 46년 업력의 금성풍력은 고효율 전자제어 송풍기를 개발해 글로벌 인증을 확보했다.70년에 육박하는 업력을 가진 기업들도 포함됐다. 명화공업은 68년의 업력을 가진 중견기업이다. 이 회사는 60여 년간 축적한 기술력을 활용해 현대자동차를 비롯한 글로벌 자동차 기업에 핵심부품을 공급하는 기업으로 성장했다. 중앙운수는 69년의 업력을 가지고 있는 기업물류 전문기업이다. 이 기업은 AI·빅데이터 기반 스마트 물류체계를 구축한 점을 인정받았다.이번에 10개의 명문장수기업이 추가되며 국내 명문장수기업 수는 총 63개다. 중소벤처기업부에 따르면 2024년까지 선정한 53곳의 명문장수기업 평균 매출액은 2024년 기준 1205억원이다. 이 53개의 명문장수기업이 선정되기 전과 2024년을 비교해보면 평균 22% 매출이 증가했다. 이 중 2017년 선정된 매일식품과 2018년 선정된 화신볼트산업은 이 기간 매출액이 100% 이상, 고용 인원은 50% 이상 증가했다.한성숙 중소벤처기업부 장관은 “제조 현장의 디지털화, 기업 승계 과정의 애로 해소 등 중소·중견기업이 세대를 이어 지속적으로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.박정원 인턴기자 jason201477@hankyung.com