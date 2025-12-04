‘부산 클래식 전도사’ 부산문화 30주년 기념 열린음악회 5일 개최

윤상운 교수 지휘하는 ‘아르떼오케스트라’ 연주

바이올리니스트 조혜운, 성악가 김준연·강정원, 명창 박성희, 가수 윤수일 등 참여

박흥주 대표 “앞으로 시민과 함께하는 공연을 선보일 것”

부산의 대표 공연 전문 기획사 ‘부산문화’는 창립 30주년을 맞아 ‘오케스트라와 함께하는 시민을 위한 열린음악회’를 개최한다고 4일 밝혔다.오는 5일 부산문화회관 대극장에서 열리는 이번 음악회는 윤상운 동의대 음대 교수가 지휘하는 아르떼오케스트라의 연주와 반주로 클래식 비롯해 국악, 가요 등 다양한 선율을 들려준다.윤상운 교수는 서울대 작곡과를 졸업한 뒤 오스트리아 그라츠국립음대에서 지휘과 최고 과정을 마쳤다. 이후 KBS교향악단, 서울시립교향악단 등에서 객원지휘를 했고, 부산시립교향악단 부지휘자, 부산시립청소년교향악단 수석지휘자를 역임했다.또 보스톤국제실내악콩쿨(ICMEC)에서 1위를 차지한 바이올리니스트 조혜운이 프리츠 크라이슬러의 ‘Prelude and allegro In the style of Pugnani’를 들려준다.테너 김준연은 영화 ‘어바웃타임’의 ‘Ilmondo’를, 소프라노 강정원은 오페라 ‘파우스트’의 ‘Air des bijoux’를 각각 들려준다. 이어 두 성악가는 한태수의 ‘아름다운 나라’, 오페라 ‘라보엠’의 ‘O soave fanciulla’를 함께 부르면서 아름다운 화음을 선보일 예정이다.이날 음악회에서는 클래식뿐 아니라 전통음악과 가요도 선보인다.부산시립국악관현악단 수석, 부산시 문화재위원 등을 역임한 명창 박성희 선생의 ‘시연가’와 ‘배띄워라’로 우리가락의 흥을 선보인다.여기에 ‘아파트’, ‘황홀한 고백’ 등 80년대 인기가수 윤수일의 무대도 준비돼 있다.부산문화는 1995년 첫 공연을 시작으로, 다양한 공연을 선보이며 부산 지역 내 클래식 전도사로 손꼽힌다. 이번 30주년 기념 공연은 4월 임시수도기념관 공연을 시작으로, 6월 오케스트라와 함께하는 오페라여행, 8월 경성오페라단 초청 베르디 오페라 일 트로바토레 갈라 콘서트에 이어 이번 열린음악회로 대미를 장식할 예정이다.박흥주 부산문화 대표는 “이번 음악회로 30주년의 의미를 다시금 되새기고 앞으로도 부산의 클래식 문화를 앞장서기 위해 더욱 시민과 함께하는 공연을 선보일 것”이라고 전했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com