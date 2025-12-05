서울 중구의 한 빌딩 앞에 쿠팡 배송 박스들이 쌓여 있다.(뉴스1)

쿠팡 이용자가 하락세로 전환했다는 통계가 나왔다.5일 데이터 테크기업 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 지난 2일 쿠팡 일간 활성 이용자(DAU)는 1780만4511명으로 집계됐다.이는 지난 1일 역대 최대 일간 이용자 1798만8845명보다 18만명 이상 급감한 수치다.쿠팡 회원 개인정보 유출 이후인 지난달 29일부터 사흘 연속 이용자 수가 증가세를 보이다 나흘 만에 첫 감소세로 바뀐 것이다.일각에서는 쿠팡 회원들의 이탈이 본격화 되고 있다는 관측도 나오고 있다.최근까지 쿠팡 이용자였던 40대 주부 ㄱ씨는 "개인정보가 유출됐다는 뉴스를 듣고도 몇 번 더 쿠팡을 이용했는데 고민 끝에 탈퇴했다"면서 "불편하긴 하지만 다른 앱 서비스를 이용하고, 부피가 크지 않는 반찬거리는 집 앞 가게를 이용하고 있다"고 말했다.복잡한 탈퇴 과정도 도마 위에 올랐다.실제 PC 화면으로 탈퇴를 진행할 경우, 마이쿠팡에 접속한 뒤 개인정보 확인/수정→비밀번호 입력→화면 하단 '회원 탈퇴' 클릭→비밀번호 재입력→쿠팡 이용내역 확인→설문조사 등 6단계 절차를 거쳐야 회원 탈퇴 신청이 가능하다.방송미디어통신위원회는 쿠팡이 설정한 이 절차가 전기통신사업법상 금지행위인 '이용자의 해지권을 제한하는 행위'에 해당하는지 여부를 파악하기 위해 사실조사에 착수한 상태다.강홍민 기자 khm@hankyung.com