7일 서울시에 따르면 오 시장은 5일 하노이시가 최근 전략적으로 추진 중인 홍강 일대 개발, 디지털 행정 모델전환에 한강 등 수변 혁신개발․스마트도시 정책 경험과 노하우를 공유했다.
같은 날 오후에는 베트남 하노이 대학교로 이동해 한국어학과 등 한국과 서울에 관심이 많은 현지 대학생 400여 명을 대상으로 서울시 정책과 유학제도를 소개, 우수 인재 유치에 직접 나섰다.
서울시는 하노이시에 1970년대 치수(治水) 중심에서 친수(親水)로 정책을 전환, ‘한강르네상스’ 프로젝트․미래형 수변 정책 ‘그레이트 한강’까지 단계적으로 추진해 온 수변 개발 과정을 공유했다. 특히 이날 포럼에서는 한강 개발을 도시 성장의 동력이자 도시경쟁력의 핵심으로 전환한 서울의 정책적 경험에 관심이 집중됐다.
서울시는 보행․수변 접근성 개선, 녹지 확보, 생태 복원, 자연형 호안 조성 등이 진행된 ‘한강르네상스’에 이어 수상교통 활성화, 생물종 다양성 확대, 여가․문화 콘텐츠 및 공간 확장 등이 포함된 ‘그레이트한강’ 프로젝트를 추진 중이라고 설명했다.
특히 수상교통 활성화라는 항목을 넣음으로써 아직 검증되지 않고 잦은 사고로 이슈를 유발한 한강버스를 거침없이 홍보했다.
한편 서울시는 이번 포럼을 계기로 하노이시가 추진 중인 홍강 일대 개발, 디지털 행정 모델 전환에 서울의 경험을 반영할 수 있도록 정책 성과를 지속 공유하고 교류를 이어 나가기로 했다.
