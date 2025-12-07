위성락 대통령실 안보실장(한경DB)
위성락 국가안보실장은 7일 한반도 평화 프로세스 추진 과정에서 한미 연합훈련 축소 가능성과 관련해 "한미 연합훈련을 카드로 직접 고려하고 있지 않다"고 밝혔다.

위 실장은 이날 용산 대통령실에서 열린 '이재명 정부 6개월 성과 간담회'에서 "다양한 방향을 구상해 보겠다"며 이같이 밝혔다.

위 실장은 "대외적인 여건에서는 여러 성취가 많은데 남북관계 차원에서는 상대적으로 성취가 많지 않다"며 "그래서 지금까지의 결과를 가지고 내년에는 남북관계 쪽도 살펴보겠다"고 말했다.

