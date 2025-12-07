홈 한경BUSINESS 위성락 "남북대화 재개 추진… 연합훈련, 카드로 직접 고려 안해" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512078465b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.07 15:32 수정2025.12.07 15:46 강홍민 기자 위성락 대통령실 안보실장(한경DB)위성락 국가안보실장은 7일 한반도 평화 프로세스 추진 과정에서 한미 연합훈련 축소 가능성과 관련해 "한미 연합훈련을 카드로 직접 고려하고 있지 않다"고 밝혔다.위 실장은 이날 용산 대통령실에서 열린 '이재명 정부 6개월 성과 간담회'에서 "다양한 방향을 구상해 보겠다"며 이같이 밝혔다.위 실장은 "대외적인 여건에서는 여러 성취가 많은데 남북관계 차원에서는 상대적으로 성취가 많지 않다"며 "그래서 지금까지의 결과를 가지고 내년에는 남북관계 쪽도 살펴보겠다"고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 들고 나오면 '품절'...일본은 지금 다카이치 '열풍' [속보]내란특검 '추경호·황교안' 불구속 기소 [속보] 대통령실, 강훈식·김현지·김남국 감찰…"인사내용 전달 없었다" “계획도 못 세웠다” 경영환경 악화에 대기업 절반이상 투자 위축 “출·퇴근 사용 요금 3배 청구까지” 가짜 구급차 실태 조사해보니