위성락 대통령실 안보실장(한경DB)

위성락 국가안보실장은 7일 한반도 평화 프로세스 추진 과정에서 한미 연합훈련 축소 가능성과 관련해 "한미 연합훈련을 카드로 직접 고려하고 있지 않다"고 밝혔다.위 실장은 이날 용산 대통령실에서 열린 '이재명 정부 6개월 성과 간담회'에서 "다양한 방향을 구상해 보겠다"며 이같이 밝혔다.위 실장은 "대외적인 여건에서는 여러 성취가 많은데 남북관계 차원에서는 상대적으로 성취가 많지 않다"며 "그래서 지금까지의 결과를 가지고 내년에는 남북관계 쪽도 살펴보겠다"고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com