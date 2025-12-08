사진=한경DB

중소벤처기업부가 총 20억 원 규모의 혜택이 제공되는 ‘제 2차 상생소비복권’ 당첨자 명단을 8일 오전 10시 상생페이백 공식 누리집을 통해 공개했다.상생소비복권은 전통시장과 소상공인 매장에서의 카드 제액 실적을 기반으로 자동 응모되는 소비 촉진 프로그램이다.소비자들이 지역 상권에서 사용한 금액이 다시 지역 내에서 디지털 온누리상품권으로 순환되는 구조로 설계돼 지역 경제에 활력을 불어넣는다는 평가다.이번 2차 상생소비복권은 지난 10월 29일부터 11월 9일까지 12일간 ‘코리아 그랜드 페스티벌’의 일환으로 진행됐다. 1차 때와 응모방식은 동일하지만 당첨자 수와 지급 규모가 대폭 확돼 된 것이 특징이다.행사 기간 동안 총 1107만 명이 응모해 6373만 장의 복권이 발행됐다. 이는 전 국민 5명 중 1명이 참여한 셈으로 상생소비복권이 소비 심리 회복과 내수경제 활성화에 기여하고 있다는 방증이다.당첨결과는 누리집에서 확인 가능하며 개별 알림 톡으로도 안내된다. 1등 20명은 각 2000만 원, 2등 40명은 각 200만 원, 3등 1140명은 각 100만원, 4등 3800명은 각 10만 원이 지급된다. 총 20억 원 규모다.12월 9일부터 디지털 온누리상품권 앱을 통해 순차적으로 지급할 예정이다.1등 당첨자는 비수도권 지역의 전통시장, 소상공인 매장에서 5만원 이상의 소비 실적이 있는 응모자 가운데 공정한 절차를 통해 선정됐다. 수도권 거주자도 행사 기간 중 비수도권 지역에서의 소비 실적이 있다면 동일하게 1등 대상자에 포함한다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com