이억원 금융위원장이 1일 오전 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 새도약기금 출범식에서 축사하고 있다. 2025.10.1/뉴스1

새도약기금이 장기 연체로 고통받아온 취약계층의 채무를 처음으로 소각했다.8일 금융위원회는 부산국제금융센터 캠코마루에서 사회 취약계층의 장기 연체채권을 최초 소각하는 ‘새도약기금 소각식’ 에서 5000만원 이하의 빚을 7년 이상 갚지 못한 113만 명 여명 가운데 기초수급자와 중증장애인(장애인연금수령자), 보훈대상자(생활조정수당·생계지원수급자) 등 취약차주 약 7만 명이 보유한 1조 1000억원 규모의 연체채권을 우선 소각했다고 밝혔다.새도약기금이 지난 10월과 11월 두 차례에 걸쳐 총 6조 2000억원 규모의 채권을 매입했으며 이에 따라 42만명은 즉시 추심에서 벗어나게 됐다.이 사업은 이재명 대통령의 대선 공약으로 지난 10월 5조4000억 원(34만 명)대상의 1차 매입이 이뤄졌고 11월에는 8000억 원(7만 6000명)의 규모의 2차 매입이 진행됐다.금융위 분석 결과에 따르면 이번 소각 대상자의 90% 이상이 50대 이상이었고 60대 비중이 가장 높았다.채무액은 2000만 원 이하의 소액이 대부분이었으며 연체 기간은 절반 가까이가 20년을 넘긴 것으로 나타났다. 이는 일각에서 제기된 ‘도덕적 해이’ 우려와는 다른 실태다.금융위는 중위소득 60% 이하 이거나 생계형 재산만 보유한 경우 전액 탕감이 가능하고 그 외에는 원금의 30~80% 감면과 최장 10년 분할상환을 적용할 계획이다.이억원 금융위원장은 장기 연체채권 소각이 단순한 빚 탕감을 넘어 경제활동이 가로막힌 취약 계층이 다시 정상적으로 복귀하도록 돕는 과정이라고 강조했다.새도약기금은 내년까지 협약 금융회사로부터 대상 채권을 지속 매입하며 심사 완료 후 채무자에게 개별 통지를 진행할 예정이다.소각 대상자에게는 오는 22일 문자 안내가 발송된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com