8일 금융위원회는 부산국제금융센터 캠코마루에서 사회 취약계층의 장기 연체채권을 최초 소각하는 ‘새도약기금 소각식’ 에서 5000만원 이하의 빚을 7년 이상 갚지 못한 113만 명 여명 가운데 기초수급자와 중증장애인(장애인연금수령자), 보훈대상자(생활조정수당·생계지원수급자) 등 취약차주 약 7만 명이 보유한 1조 1000억원 규모의 연체채권을 우선 소각했다고 밝혔다.
새도약기금이 지난 10월과 11월 두 차례에 걸쳐 총 6조 2000억원 규모의 채권을 매입했으며 이에 따라 42만명은 즉시 추심에서 벗어나게 됐다.
이 사업은 이재명 대통령의 대선 공약으로 지난 10월 5조4000억 원(34만 명)대상의 1차 매입이 이뤄졌고 11월에는 8000억 원(7만 6000명)의 규모의 2차 매입이 진행됐다.
금융위 분석 결과에 따르면 이번 소각 대상자의 90% 이상이 50대 이상이었고 60대 비중이 가장 높았다.
채무액은 2000만 원 이하의 소액이 대부분이었으며 연체 기간은 절반 가까이가 20년을 넘긴 것으로 나타났다. 이는 일각에서 제기된 ‘도덕적 해이’ 우려와는 다른 실태다.
금융위는 중위소득 60% 이하 이거나 생계형 재산만 보유한 경우 전액 탕감이 가능하고 그 외에는 원금의 30~80% 감면과 최장 10년 분할상환을 적용할 계획이다.
이억원 금융위원장은 장기 연체채권 소각이 단순한 빚 탕감을 넘어 경제활동이 가로막힌 취약 계층이 다시 정상적으로 복귀하도록 돕는 과정이라고 강조했다.
새도약기금은 내년까지 협약 금융회사로부터 대상 채권을 지속 매입하며 심사 완료 후 채무자에게 개별 통지를 진행할 예정이다.
소각 대상자에게는 오는 22일 문자 안내가 발송된다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
