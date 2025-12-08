'현대 테라타워 구리갈매’ 실사 사진

현대엔지니어링이 시공한 '현대 테라타워 구리갈매'가 준공을 완료하고 기업들의 입주가 꾸준하게 이어지고 있다. 해당 단지는 현재 분양이 거의 마무리돼 일부 호실만 남아있는 상태다. 특히 즉시 입주 및 실운영이 가능하고, 상가와 오피스 등 유동인구가 많은 만큼 기업 수요자들의 관심을 받고 있다.'현대 테라타워 구리갈매'는 수도권 동북부 핵심 입지에 위치한 프리미엄 지식산업센터로, 계약 후 곧바로 입주가 가능하다는 점에서 사업 일정에 맞춰 빠른 공간 확보가 필요한 기업에게 실질적인 대안으로 평가받고 있다.특히 해당 지식산업센터는 물류 업체를 위한 특화 설계 드라이브인(Drive-in) 시스템을 갖춰 눈길을 끈다. 단지 저층부에는 화물차·승합차·1톤 트럭 등 기업 운영 차량이 호실 앞까지 직접 진입할 수 있도록 설계됐다.직선형 램프 및 도어투도어(Door To Door) 시스템으로 물류 이동에 최적화했으며 최대 6M의 높은 층고를 적용해 공간 활용성은 물론 넓은 개방감을 확보했다. 또 최고층인 지상 9층~지상 10층에는 업무 능률을 높이기 위해 개방감을 확보한 업무형 지식산업센터를 조성해 만족도가 높다. 일부 호실에는 테라스 설계가 적용돼 다양한 평형대별로 조성해 기업체의 규모에 맞게 선택할 수 있다.경기도 구리시 갈매동에 조성돼 있는 ‘현대 테라타워 구리갈매’는 지하 2층~지상 10층 연면적 약 10만 3,805㎡ 규모로 지식산업센터와 상업시설이 함께 어우러진 복합 지식산업센터로 구성돼 있다.또한, '현대 테라타워 구리갈매'는 GTX-B노선(예정) 갈매역 추가 정차에 대한 기대감도 높다. 여기에 남양주, 구리 일대는 지하철 8호선 연장선인 '별내선' 개통 이후 서울 강남 접근성이 대폭 향상된 지역이다.단지는 지하철 경춘선 별내역과 갈매역을 모두 이용할 수 있으며 서울 중랑구 신내역까지 1정거장이면 이동할 수 있다. 또 8호선 별내역 개통은 물론, GTX-B노선 완공 이후에는 서울 강남권역까지 28분대에 접근이 가능해질 전망이다. 또한, 갈매IC와 퇴계원IC가 인접해 있어 세종포천고속도로(구리~포천), 수도권 제1순환고속도로로 진·출입이 수월해 광역 이동이 용이하다.특히 단지는 계약자의 입주 자금 부담을 최소화한 가격 경쟁력이 돋보인다.'현대 테라타워 구리갈매'는 현재 입주를 진행 중이며, 단지 내 1층 분양홍보관에서 입주 및 계약자를 위한 자세한 정보를 얻을 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com