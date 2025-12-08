서울 중구 남산에서 바라본 아파트 단지의 모습. 2025.11.18/뉴스1

한국은 가계 자산의 60% 이상이 부동산 등 비금융자산에 묶여 잇는 것으로 나타났다.세계적으로도 이례적인 수준으로 자금 유동성과 투자 활력을 높이기 위한 금융투자 활성화가 시급하다는 지적이 나온다.8일 한국경제인협회(한경협)가 송헌재 서울시립대 교수에게 의뢰한 ‘주요국 가계 자산 구성 비교 및 정책과제’ 연구용역 보고서에 따르면 지난해 한국의 비금융자산(부동산 등) 비중은 64.5%로 한국·미국·일본·영국 4개국 가운데 가장 높았다.같은 기간 미국은 32%, 일본(2023년 기준)은 36.4%, 영국은 51.6%였다.금융자산 내 구성도 현금·예금 중심으로 쏠리고 있다. 국내 가계 금융자산에서 현금·예금 비중은 2020년 43.4%에서 지난해 46.3%로 상승한 반면 증권, 채권, 파생금융상품 등 투자 자산 비중은 25.1%에서 24%로 오히려 감소했다.반면 미국은 같은 기간 금융자산 비중이 주요국 중 가장 높았으며 금융투자상품 비중도 2020년 51.4%에서 지난해 56.1%로 확대됐다. 보고서는 최근 미국 자산시장 호황으로 가계 금융투자가 더욱 활발해졌다고 분석했다.일본은 여전히 현금·예금 중심 구조를 유지하지만 금융투자상품 비중이 2020년 15.2%에서 지난해 20.9%로 증가하며 점진적인 변화 흐름을 보였다.영국은 보험·연금의 비중이 지난해 46.2%로 가장 높았으며 금융투자상품 비중도 14.3%(2020년)에서 17.3%(2023)로 확대된 것으로 나타났다.보고서는 한국의 비금융자산 쏠림 현상을 완화하고 금융투자를 활성화하기 위한 과제로 ▲금융소득 과세체계 개편 ▲장기투자 유도 ▲금융교육 강화를 제시했다.이상호 한경협 경제산업본부장은 “가계 자산의 과도한 부동산 편중이 기업투자 등 생산적 분야로의 자금 흐름을 제약하고 있다”며 “금융투자 문화를 정착·확산해 기업 성장과 가계 자산증식이 선순환하는 구조를 구축해야 한다”고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com