현대백화점 판교점에서 열린 힘펠 ‘숨쉬는 집’ 팝업 스토어

환기가전 전문기업 힘펠(대표 김정환)은 오는 7일까지 현대백화점 판교점 7층에서 ‘숨쉬는 집’ 팝업스토어를 운영한다. 이번 팝업에서는 휴젠뜨 노바·휴젠뜨 팔레트·휴젠뜨3 등 욕실 환기가전 인기 제품을 최대 17% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.전시 공간은 △휴젠뜨가 설치된 욕실 체험존 △풍량 테스트존 △제품 시연존으로 구성됐다. 방문객은 겨울철 욕실 냉기를 해결하는 온풍 기능, 욕실 습기를 건조 방식으로 제거하는 제습 기능, 감성 무드등·블루투스 연동 등 편의 기능을 직접 체험할 수 있다.팝업 현장에서는 욕실 냉기와 습기 관리에 대한 니즈가 특히 높게 나타나며, 기능 중심의 구매 상담이 활발하게 이뤄졌다. 입주를 앞둔 40대 남성 고객은 “욕실 환기의 필요성을 느껴 기능별 차이를 꼼꼼히 비교 중”이라며 설치 공간과 시공 방식까지 세세하게 문의했다. 반건식 욕실로 관리한다는 30대 주부 고객은 습도 관리 문제 해결에 기대를 보이며 2대 구매 의사를 밝히기도 했다.힘펠 관계자는 “팝업 방문객 중 휴젠뜨 1대를 구매한 뒤 다시 방문하여 추가 구매한 사례가 있을 정도로 고객들의 높은 만족도를 체감하고 있다”며 “앞으로도 소비자와의 접점을 더욱 강화할 것”이라고 말했다.힘펠은 프리미엄 환기가전에 대한 관심 증가에 발맞춰 전국 주요 오프라인 판매 채널에서도 고객 접점을 빠르게 확장하고 있다.지난해 7개 매장에서 시작한 롯데하이마트 입점은 1년 만에 107개 매장으로 늘었다. 서울 지역에서도 잠실점, 월드타워점 등 핵심 매장에 입점하며 브랜드 인지도를 강화했다. 잠실점, 월드타워점은 전국 매출 기준 상위 매장으로 입주 프로모션, 묶음 상품 운영 등을 통해 홍보 효과를 극대화하고 있다.‘휴젠뜨 팔레트’와 ‘휴젠뜨3’에는 블루투스, 음성 안내, 뮤직테라피가 추가돼 다양한 기능을 원하는 소비자에게 긍정적 반응을 얻고 있다. 신제품 휴젠뜨 노바는 크림화이트 기반의 심플한 곡선 디자인으로 미니멀 욕실 인테리어 트렌드에 힘입어 인기를 끌고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com