캠페인아시아 ‘2025 올해의 에이전시’ 시상식에서 한일 통합 ‘올해의 크리에이티브 리더’를 수상하는 김정아 이노션 대표이사. 사진=이노션

이노션은 글로벌 광고·마케팅 전문 매체 캠페인아시아가 주관한 '2025 올해의 에이전시' 시상식에서 김정아 대표이사 겸 최고 크리에이티브 책임자(CCO)가 한일 통합 '올해의 크리에이티브 리더'로 선정됐다고 8일 밝혔다.김 대표는 현대차 '밤낚시' 캠페인과 고령층 환경 개선을 위한 기업의 사회적 책임(CSR) 프로젝트 '안전목욕탕' 등 올해 내놓은 대표작들이 높은 평가를 받았다.기술과 크리에이티브를 융합한 조직 개편, 데이터 기반 설루션 제안, 엔터테인먼트 전문 조직 '스튜디오 어빗' 설립 주도 등도 주요 성과로 꼽혔다.이노션은 같은 시상식에서 한국의 '올해의 에이전시' 1위에도 선정됐다.한편 이노션이 캠페인아시아 선정 '올해의 에이전시' 한국 1위에 오른 것도 큰 의미를 갖는다. 이번 평가는 단순한 크리에이티브 성과뿐 아니라 브랜드 경험, 미디어, 디지털 전환, 비즈니스 지표, 조직문화, 산업 기여까지 전 영역을 아우르는 종합 경쟁력이 국제적으로 인정받았다는 점에서 주목된다.최근 유력 광고제인 '원 아시아'에서 ‘올해의 에이전시’를 수상한 데 이어, 다시 한번 글로벌 무대에서 성과를 입증하며 이노션의 도약이 확실히 가속화되고 있다는 평가다.이노션은 ▲광고를 넘어선 새로운 콘텐츠 실험 ▲데이터 기반의 비즈니스 모델 혁신 ▲조직문화·인재경영의 시스템적 향상 ▲산업 발전을 위한 공익 기여 ▲지속 가능한 성장 기반 등 다양한 방면에서 두드러진 성과를 보여줬다.특히 다양한 AI 파트너사와 전략적 업무협약을 체결하고 AI 기반의 데이터 생태계를 구축하고 있는 점을 주목하며 “전통 광고대행사가 아닌 미래형 브랜드 경험 기업”으로 진화하고 있다고 평가했다.광고·마케팅 산업 발전을 위한 제도 개선, 지역사회 공헌, ESG 기반 활동, 지속 가능한 크리에이티브 가이드라인 등 산업 전반의 성장을 위한 기여도 역시 이번 수상에 반영됐다.김정아 이노션 대표는 “이번 수상은 이노션의 전방위적 성과에 대한 국제적 인정”이라며 “앞으로도 광고를 넘어 브랜드 경험을 설계하는 기업으로서 글로벌 무대에서 더 큰 도약을 이어가겠다”고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com