한국경제신문

도널드 트림프 미국 대통령이 중국에 엔비디아 H200 칩 수출을 허용한다고 밝혔다.트럼프 대통령은 지난 8일(현지 시각) 자신의 트루스소셜에 “시진핑 중국 국가주석에게 미국이 엔비디아가 중국·기타 국가 승인 고객사에 H200 제품을 공급할 수 있도록 허용할 것임을 알렸다”며 “시 주석은 긍정적으로 반응했다”고 밝혔다.이번 허용에서 엔비디아의 첨단 블랙웰 칩과 곧 출시될 루빈 칩은 협상 대상이 아니라고 설명했다. “미 상무부가 세부 사항을 마무리 중이고 동일한 접근 방식이 AMD·인텔·기타 위대한 미국 기업들에도 적용될 것”이라고 말했다.이어 “25% 금액이 미국에 지급될 것”이라며 "이 정책은 미국의 일자리를 지원하고 미국의 제조업을 강화하며 미국 납세자들에게도 도움이 될 것"이라고 전했다.H200 칩은 중국 수출이 승인된 H20보다 성능이 좋다고 평가받는다. AI 훈련에 쓰이는 텐서 코어 연산 성능은 6배 이상이다. H20보다 6배 빠른 계산이 가능하다. 다만, H200 칩의 중국 수출을 허용하더라도 중국 정부가 어떻게 받아들일지는 아직 알 수 없다. 지난 8월 중국은 기존에 수출이 허용된 H20에 대해 보안 우려로 자국 기업들이 사용하지 않도록 한 것으로 알려졌다.미국 정부는 중국의 인공지능 기술이 군사적 목적으로 이용되는 것을 우려해 2022년부터 엔비디아의 GPU 중국 수출을 통제했다. 엔비디아 CEO인 젠슨 황은 중국을 세계 최대 반도체 시장이라고 말하며, 중국 수출을 위해 수개월간 백악관과 긴밀한 접촉을 이어왔다. 블룸버그통신은 이번 결정이 지난주 트럼프 대통령과 젠슨 황의 회동 직후 나왔다고 전했다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com