홈 한경BUSINESS [속보] 경찰, '대규모 개인정보 유출' 쿠팡 압수수색 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512092341b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.09 11:28 수정2025.12.09 11:28 강홍민 기자 연합뉴스경찰, '대규모 개인정보 유출' 쿠팡 압수수색강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 李대통령 "개혁, 가죽을 벗기는 것 그만큼 아프다는 뜻" 한경ESG 12월호 발간...미리 보는 2026 ESG 6대 키워드 아침부터 저녁까지…균형 잡힌 식사 제공하는 ‘VL르웨스트’ DK아시아, 기후행동대상서 ‘대상’ 수상 “친환경 프리미엄 리조트 도시 조성 공로” [속보] 李대통령 "내년 '6대개혁' 시작으로 국가대도약 출발점 삼아야"