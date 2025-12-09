‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’ 조감도

지식산업센터는 투자 상품으로서뿐 아니라 ‘사옥’을 마련하거나 ‘이전, 확장’을 고려하는 실사용 기업에게는 현명한 선택지가 될 수 있다. 사옥 확보로 기업의 자산 가치를 높이고, 업무 효율성까지 끌어올리는 핵심 동력이 될 수 있기 때문이다.지식산업센터를 통해 미래 가치 높은 사옥을 확보하려는 기업은 ‘명확한 입지 판단 기준’이 필요하다. 크게 △차익형 입지 △수익형 입지다.차익형 입지는 관련 업종이 밀집한 업무 지구, 우수 인력이 풍부한 지역, 그리고 상권 및 교통 인프라가 뛰어난 역세권 등으로, 시세 상승을 기대할 수 있는 곳을 의미한다. 반면 수익형 입지는 차익형 입지의 특성을 기반으로, 수요 대비 공급이 적어 높은 임대료를 안정적으로 받을 수 있는 곳을 일컫는다. 이 두 가지를 종합해 볼 때, 결국 교통 접근성이 뛰어나고, 산업 인프라가 잘 갖춰져 기업 수요가 끊이지 않는 곳이 지식산업센터의 최적 입지라는 결론이다.이러한 점에서 현재 분양 중인 지식산업센터 '디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리'가 주목받고 있다. 이 단지는 경쟁력 있는 분양가와 분양 혜택, 그리고 최상의 입지를 고루 갖췄다.실제 지식산업센터 '디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리'의 분양가는 3.3㎡당 평균 800만원대부터 책정돼 있다. 분양 혜택 또한 파격적이다. 선착순 한정으로 계약금 10% 중 5%를 자납하면 5% 계약금 무이자 대출을 지원하고, 추가로 계약 축하금(5%)을 제공한다. 만약 계약금 10%를 전액 자력으로 납부할 경우에도 계약 축하금(5%)에 더해 계약금 이자 지급(연 5%, 3년치 일시지급) 혜택까지 받을 수 있다. 입주시점에는 잔금 지원(10%)까지 제공하는 등 재정적 부담을 실질적으로 경감시켜 주는 지원책들로 구성돼 있다.‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’는 경기 안양 평촌권역에 들어서는 만큼 지역 내에서 최상위 입지를 선점한 것이 특징이다. 특히 이 단지는 지하철 1, 4호선 금정역을 도보로 이용할 수 있으며, 향후 GTX-C노선(예정)과 동탄~인덕원선 호계역(예정, 가칭)이 개통되면 쿼드러플 역세권(예정) 입지를 갖추게 된다.주변에는 LS일렉트릭, LS엠트론, LS글로벌 등 LS그룹의 계열사를 비롯해 안양국제유통단지, 안양IT단지와도 인접해 있어 다양한 업종의 기업 간 시너지 효과 창출도 기대해 볼 수 있다. 과천 지식정보타운(지정타)과 접근성도 용이하다. 주변에는 대규모 주거타운이 형성돼 있어 직주근접 입지까지 확보했다.이러한 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’는 지하 4층~지상 최고 18층, 연면적 9만9,168㎡ 규모로 공급된다. 주차대수는 총 838대에 이른다. 최고 5.7m의 높은 층고 설계(일부)와 가변형 호실 설계도 적용된다. 발코니 설계(일부), 드라이브인 시스템(일부)도 도입되며 테라스, 옥상정원, 휴게데크 등 휴게공간도 함께 마련된다.△경쟁력 있는 분양가 △파격적인 분양 혜택 △독보적인 입지 환경 △최첨단 설계까지 이 모든 강점을 겸비한 만큼 지식산업센터 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’가 현 시장에서 기업 사옥 마련과 기업의 성장을 위한 가장 명쾌한 선택지가 될 것으로 예상된다.‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’에 대한 더욱 자세한 분양 정보는 홈페이지를 통해서도 확인해 볼 수 있다. 또한 경기 안양시 동안구 호계동 LS타워 건너편에 있는 호계 데시앙플렉스에서 사전 방문 예약제로 운영 중인 분양홍보관을 방문해 자세한 상담도 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com