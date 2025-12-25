인간지능의 역사 外[이주의 책]

인간지능의 역사이은수 지음│문학동네│2만3000원과학기술과 인공지능산업의 비약적 발전에 따라 인문학의 위기가 오르내린 건 어제오늘 일이 아니다. 그러나 이제 창작의 영역까지 생성형 인공지능에 고스란히 자리를 내주면서 우리는 빠르게 달려가는 기술에 앞서기는커녕 속수무책으로 끌려가는 상황이 되었다. 일자리는 물론 생각하는 능력마저 잃어버리는 것은 아닌지 불안의 목소리가 사그라들 기미가 보이지 않는다. 2023년 챗GPT가 상용화되면서 일상에 촘촘히 스며든 인공지능. 인공지능을 어떻게 바라보아야 하는지를 묻는 건 이미 때늦은 것일까? ‘인간지능의 역사’는 이 질문에 대해 기존과는 다른 접근을 시도한다. 그것은 고대 그리스에서 현대까지 지성사적 접근을 통해 지적 활동의 근본을 이해하고 그로부터 인공지능과 협력할 기준을 세우는 것이다. 이 책을 쓴 서울대 철학과 교수이자 서울대 AI연구원 인공지능 디지털인문학센터장인 이은수는 역사상 “인간의 고유성은 고정된 속성이 아니라 변화하는 맥락 속에서 스스로를 재발견하고 재창조하는 역동적 과정 그 자체에 있다”는 새로운 관점을 전한다. 기계가 인간 대신 생각해주는 시대, 인간지능의 쓸모는 어디에 있는가?리더의 말 연습문성후 지음│오아시스│2만2000원리더십의 성패는 결국 말 한마디에서 갈린다. 회의에서 던지는 한 문장, 면담에서 건네는 한 줄, 갈등 상황에서의 짧은 대응이 팀의 분위기와 실행력을 결정한다. 하지만 대부분 리더는 ‘리더의 말’을 배워 본 적이 없다. 이 책은 팀장의 권위가 흔들리는 대화 국면 등 초보 리더가 가장 자주 마주하는 장면을 토대로 왜 그 순간 말이 막히는지 구조적으로 짚어낸다. 그의 경험을 통해 풀어낸 이 책은 리더의 말이 단순한 전달이 아니라 팀을 움직이는 ‘설계 언어’임을 명확하게 보여준다.K-반도체 초격차전략이병철 지음│더봄│2만5000원21세기 세계 질서가 다시 요동치고 있다. 한때 세계화와 상호의존을 기반으로 구축된 국제경제 시스템은 이제 미·중 기술패권 경쟁, 공급망의 정치화, 지정학적 리스크의 소용돌이 속에 빠져 있다. 그 중심에는 단 하나의 산업 반도체가 있다. 저자 이병철 전 삼성전자 부사장은 2005~2020년까지 15년 동안 삼성그룹 중국본사에서 주재원으로 일하면서 삼성의 중국 전략을 수행하며 체득한 실전적 경험을 바탕으로 국제정세·산업정책·기술혁신·기업경영을 결합한 입체적 분석을 제공한다.백만장자의 창업 바이블그랜트 사바티어 지음│조용빈 역│리더스북│2만9000원AI발 고용 쇼크가 현실화되고 있다. IBM은 AI로 대체 가능한 7800개 직무의 채용을 중단하겠다고 발표했고 세계경제포럼은 5년 내 일자리의 25%가 사라질 것이라 경고했다. 회사는 더 이상 안정적 노후를 보장하지 않는다. 설사 회사에 남더라도 급여소득자의 재정적 미래는 암울하다. 연봉 인상률이 고작 1~3%에 머무는 동안 물가와 자산 가치는 폭등하며 직장인의 경제적 주권을 뿌리째 흔들고 있기 때문이다. 전례 없는 고용 불안과 자산 격차의 시대, 당신은 언제까지 자신의 미래를 다른 사람의 손에 맡기려 하는가?그들은 왜 돈을 쓸수록 부자가 되는가다쓰가와 겐고 지음│유노북스│1만8000원우리는 돈을 모으려고 애쓴다. 세일 기간을 기다리고 포인트를 적립하고 쿠폰을 모은다. 그런데 이상하다. 절약하는데도 돈이 모이지 않고 돈을 아끼면 아낄수록 점점 더 불안해지고 가난해진다. 이 책의 저자 다쓰가와 겐고도 그랬다. 검소한 가정에서 자랐지만 직장인이 되자 늘 돈에 대한 불안감이 들었다. 월급으로 그때그때 쓰다 보니 아이가 태어나자 저축이 바닥나고 말았다. 이 책은 돈을 쓰면 가난해진다는 오래된 믿음을 완전히 뒤집는다. 돈을 잘못 쓰면 절약해도 가난하고 돈을 잘 쓰면 쓸수록 부자가 된다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com