홈 한경BUSINESS [속보] 쿠팡 언급한 李대통령 "쿠팡 과태료 현실화 필요"…회원 탈퇴 절차도 지적 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512092668b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.09 14:31 수정2025.12.09 14:31 강홍민 기자 대통령실사진기자단쿠팡 언급한 李대통령 "쿠팡 과태료 현실화 필요"…회원 탈퇴 절차도 지적강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 현대로템, 육군·해병대에 장애물개척전차 첫 공급…2500억 규모 래퍼 제이지 투자사, 한국 K-컬처 기업에 대규모 투자 나선다 “허가제 한 방에” 외국인 주택 매입 1년 만에 급감 SK스피드메이트, 이환용 신임 대표 선임 오너일가 평균 46세에 회장된다…이재용은 31년 걸려 '최장 코스'