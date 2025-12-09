"외롭지만 나혼자 산다"...1인 가구 '전성시대'

국내 1인 가구, 지난해 처음으로 800만 돌파
전체 가구 비중의 36.1%
9일 국가데이터처(옛 통계청)가 발표한 '2025 통계로 보는 1인 가구'에 따르면, 지난해 1인 가구는 804만5000 가구로 전체의 36.1%를 차지했다. 2021년 716만6000명으로 700만명대에 올라선지 3년 만에 800만명을 넘었다.
전체 가구에서 차지하는 비중은 36.1%였다. 전년보다 0.6%포인트(p) 상승하며 역대 가장 높은 수치를 기록했다.
청년층의 결혼 감소와 고령화 시대 사별 증가 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다.
1인 가구는 소득·자산·부채 모두 전체 평균보다 낮았다. 1인 가구의 연평균 소득은 3천423만원으로 전체 가구 평균(7천427만원)의 절반에도 미치지 못했다.
소득 구간별로는 전체 1인 가구의 53.6%가 연 소득 3000만원 미만이었으며, 1000만∼3000만원 미만이 42.9%로 가장 많았다. 이어 3000만∼5000만원 미만(25.9%), 5000만∼7000만원 미만(12.2%) 순이었다.
월평균 소비지출은 168만9000원으로 전체 가구(평균 가구원 수 2.25명)의 58.4% 수준이었다.
1인 가구는 도움을 받을 수 있는 사람이 적다고 느끼고, 외로움도 더 많이 호소했다.
몸이 아플 때(68.9%), 돈이 필요할 때(45.6%), 우울할 때(73.5%) 도움을 받을 수 있다고 답한 비중은 모두 전체 평균보다 낮았고, '평소 자주 또는 가끔 외롭다'는 응답은 48.9%로 전체(38.2%)보다 10%p 넘게 높았다.
인간관계 만족도는 51.1%로 역시 전체 가구(55.5%)보다 낮았고, 불만족 비중(7.0%)은 2.1%p 높았다.
한편 작년 국민기초생활보장 수급을 받은 1인 가구는 139만7000 가구로 전년 대비 6.3% 증가했으며, 전체 수급 가구 중 74.2%를 차지했다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지