파나소닉 프로젝터, ‘목감2 어울림센터’에 몰입형 미디어전시관 구축

파나소닉 신규 미디어서버 ET-FMP50

파나소닉 프로젝터 앤 디스플레이(이하 파나소닉 프로젝터)가 ‘목감 2 어울림센터’에 몰입형 전시관을 구현했다.‘목감 2 어울림센터 미디어전시관 조성사업’은 경기도 시흥시에서 추진한 프로젝트로, 주민들을 위한 문화·전시·교육 기능을 갖춘 복합 커뮤니티 시설 ‘목감2 어울림센터’ 내에 미디어 기반 전시 공간을 구축했다.이번 사업은 지역 시민들이 다양한 콘텐츠를 몰입형 전시 형태로 체험할 수 있도록 하는 것을 목표로 했으며, 파나소닉은 고휘도 프로젝터 14대와 미디어서버를 적용해 몰입형 전시관을 구현했다.특히 이번 전시관에 적용된 ET-FMP50 미디어서버는 파나소닉이 선보이는 새로운 하드웨어기반의 미디어서버로, 오작동 없이 안전한 전시관 운영을 가능하게 하고 높은 수준의 영상을 출력하여 관람객들이 더욱 몰입감 있는 환경에서 전시를 체험할 수 있도록 한다.파나소닉 프로젝터의 김동현 지사장은 “목감 2 어울림센터는 지역 주민을 위한 복합문화 공간인 만큼, 누구나 쉽게 즐길 수 있는 안정적이고 고품질의 미디어 환경 구축이 중요 했다”면서, “이번 납품을 통해 파나소닉의 기술력이 지역 문화 플랫폼 확장에 기여하게 된 점을 뜻깊게 생각한다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com