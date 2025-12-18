대통령도 "잡기 힘들다"는 서울 집값, 공기업 옮겨도 대책 없는 이유[아기곰의 부동산 산책]

서울 남산에서 바라본 아파트 단지. 뉴스1

일자리·높은 급여 위해 서울로

공기업 22개 중 17개 이미 비수도권에

얼마 전 한 간담회에서 이재명 대통령이 서울 및 수도권 집값을 잡기 어렵다는 취지의 발언을 한 것이 알려지면서 시장의 반응이 뜨겁다. 정치적 수사가 빠진 솔직한 심정을 토로한 것이라 집값 하락을 기대한 사람들은 충격으로 받아들일 수 있겠지만 팩트만 살펴보면 의지만 가지고 집값을 잡는다는 것은 불가능에 가깝다는 것을 토로한 것이라 하겠다.그러면 서울을 포함한 수도권 집값을 잡기가 왜 어려운 것일까? 이 대통령도 언급한 것과 같이 구조적인 문제이고, 이런 구조적인 문제를 깨트리기에는 복잡한 일들이 얽혀 있기 때문이다. 우선 수요 측면에서 살펴보자.수요 측면의 첫 번째 구조적인 문제는 인구의 변화다. 6년 전인 2019년만 하더라도 지방의 인구는 수도권보다 많았었다. 하지만 2020년 이후에는 수도권 인구가 지방보다 많아지게 되었다. 지방의 인구가 줄어들었기 때문이다.지방의 인구가 정점을 이뤘던 2016년 12월부터 올해 11월까지 9년 가까운 시간 동안 지방의 인구는 106만 명이나 감소했다. 9년 만에 울산광역시 정도의 인구가 통째로 사라진 것이다. 같은 기간 동안 수도권의 인구는 49만 명 이상 늘어난 것을 감안하면 지방 사람들은 아이를 낳지 않는데 수도권 사람들은 아이를 많이 낳았다고 보기 어렵다.결국 지방의 인구가 줄고 대신 수도권의 인구가 늘어난 데에는 자연적인 원인보다는 ‘인구 이동’이라는 사회적인 원인이 더 강하다고 할 수 있다.그러면 지방 인구 감소에 영향을 끼친 인구 이동의 원인은 무엇일까? 바로 일자리의 불균형 때문이다. 2016년 12월부터 올해 11월까지 지방 인구가 4.06% 줄어드는 동안 수도권 인구는 1.92% 증가했다. 그런데 그중에서도 25~34세 연령층에서는 눈에 띄는 특징을 발견할 수 있다. 지방 인구가 6.34% 감소하는 동안 수도권 인구는 6.56% 증가한 것이다.이 연령층을 제외한 나머지 연령층에서도 ‘지방 감소, 수도권 증가’라는 현상이 나타나기는 하지만 지방은 3.75% 감소, 수도권은 1.15% 증가에 그쳤다. 결국 지방 인구 감소와 수도권 인구 증가의 가장 큰 원인은 25~34세 연령층의 수도권 이주라 하겠다.25~34세 연령대는 일자리를 가지고 경제적으로 부모로부터 독립하여 새로운 가정을 꾸리는 연령대이다. 사회 초년기 또는 취업 적령기라는 뜻이고 임차이든 자가이든 주택 수요로 등장하는 시기이다. 쉽게 말해 지난 9년간 지방의 주택 신규 수요가 6.34% 감소하는 동안 수도권 주택 신규 수요는 6.56% 증가했다고 생각해도 무방하다는 뜻이다.그러면 이들 지방의 취업적령기에 있는 계층이 수도권으로 이동하는 이유는 무엇일까? 한마디로 양질의 일자리를 찾기 위함이다.수요 측면의 두 번째 구조적인 문제가 수도권과 지방의 경제적 불균형에 있다. 일자리 분포에서 2025년 기준 우리나라 500대 기업 중 77%인 385개 회사가 수도권에 있다고 한다. 우리나라 전체에서 수도권 인구가 차지하는 비중이 51% 정도인 것을 감안하면 기업의 수도권 쏠림 현상이 어느 정도인지 알 수 있다.국세청 통계에 따르면 2023년 기준 우리나라 급여생활자는 2085만2234명이 있는데 그중에서 수도권에 거주하는 사람은 54.3%이고 그들이 수령하는 급여는 우리나라 전체의 57.5%나 된다고 한다. 2023년 기준 수도권 거주 인구는 우리나라 전체의 50.7%에 그친 것을 감안하면 수도권 일자리가 지방보다 훨씬 많고 급여 수준도 높다는 것을 알 수 있다. 지방의 평균 급여는 4113만원에 그친 반면, 수도권 평균 급여는 연 4686만원 정도로 14% 정도 더 높다.한마디로 수도권은 일자리도 지방보다 많고 평균 급여도 더 높기 때문에 더 나은 대우를 바라는 젊은이들이 수도권으로 발길을 돌리는 것이다. 이에 따라 수도권의 주택 수요는 꾸준히 늘고 있고 반대로 지방의 주택 수요는 줄어들고 있는 것이다.결국 이러한 주택 수요 불균형의 근본 원인은 수도권과 비수도권 간의 일자리 불균형에 기인한다고 할 수 있다. 그러면 수도권의 일자리를 지방으로 내려보내면 되지 않을까? 이것은 말처럼 쉽지 않다.정부에서 직접적으로 이전을 지시할 수 있는 곳은 청와대나 국회와 같은 국가기관이나 공기업 정도이다. 게다가 해양수산부 하나 옮기는 데도 논란이 끊이지 않는데 정부의 전 부처를 지방으로 옮기는 것은 쉬운 일이 아니다.더구나 공기업의 경우 500대 기업 안에 드는 22개 공기업 중 17개는 이미 비수도권에 위치하고 있다. 일자리 분산을 위해 지방으로 이전해야 하는 공기업은 5개밖에 없다는 뜻이다. 사회적 논란거리 확산에 비해 그 효과가 미미하다는 뜻이다. 예를 들면 그중 하나가 인천국제공항인데 일자리 지방 분산을 위해 직원들을 인천공항이 아닌 지방으로 발령 낼 수는 없는 일이다.결국 500대 기업 중에서 478개 민간기업 중 상당수가 지방으로 이전을 해야 일자리 분산 효과를 가져올 수 있는데 이것이 불가능에 가깝도록 어렵기 때문이다. 정부에서 민간기업의 경영에 개입할 수 없다. 예를 들어 어떤 회사의 본사를 일자리 분산 차원에서 서울에서 5시간 걸리는 외진 곳으로 이전하라고 정부에서 명령했다고 가정해 보자. 그리고 본인이 그 회사 직원이라고 생각해 보라.맞벌이하는 가정은 배우자의 일자리를 포기하고 또 자녀 학교나 학원 문제를 포기하고 가족 모두 지방으로 이사를 가야 하는지를 심각하게 고민할 것이다. 가족은 수도권에 남고 본인만 지방으로 간다고 하면 수도권 주택 수요가 줄어드는 것은 아니기 때문에 정부에서는 가족 모두 이전하는 것을 강요한다고 가정해 보자.그러면 그 회사를 그만두더라도 다른 선택지가 많은 사람, 다시 말해 능력 있는 사람은 그 회사를 그만둘 것이고 다른 대안이 없는 사람만 지방의 외진 곳에 있는 일터로 내몰릴 것이다. 이는 그 기업의 경쟁력에 직접적으로 영향을 주기 때문에 기업 실적이 악화되고 주가는 폭락할 것이다.애플이나 벤츠와 같은 세계적인 기업 사이에서 생존 경쟁을 해야 하는 우리나라 기업들의 경쟁력을 갉아먹는 일이 되는 것이다.이런 이유로 어떤 나라에서도 정부가 나서서 기업이나 개인의 지방 이전을 강제하지는 않는다.백번 양보해서 수도권의 일자리를 지방으로 강제 배치하겠다고 결정했다고 하자. 어디에다 할 것인가? 지방이라는 곳은 한 곳이 아니다. 춘천일 수도 있고, 부산일 수도 있고, 목포일 수도 있다. 평등하게 골고루 나누어 배치하는 것은 아무런 도움이 안 된다. 그동안 17개 대형 공기업이 이미 지방으로 이전했음에도 불구하고 나눠먹기식 배치로 인해 현재의 상황이 된 것이다.수도권의 경우는 서울이라는 좁은 지역을 중심으로 일자리 및 각종 인프라가 집중되어 있기 때문에 경쟁력이 있는 것이다. 일자리를 찔끔찔끔 나누어 준다고 지방이 수도권만큼 경쟁력을 갖추는 것이 아니다. 지방 특정 도시가 수도권, 그중에서도 서울에 버금가는 경쟁력을 갖추려면 기업 한두 개가 그 지역으로 이전하는 것이 아니라 수도권 일자리의 절반 정도가 그 지역으로 집중되어야 한다.이것이 가능하겠나? 예를 들어 서울에서 저 멀리 있는 여수나 부산을 제2의 서울로 만들기 위해 우리나라의 역량을 모두 여수나 부산에만 퍼붓겠다고 결정하면 여기에 동의할 지방 도시가 몇 군데나 나올까? 본인들의 도시가 수혜 대상이 아니라면 오히려 반대를 할 것이다.현재의 문제는 어느 특정 정권의 책임이 아니라 오랜 시절 우리 사회가 만들어낸 결과물이다. 집값은 이런 변수들에 의해 후행적으로 결정된다. 그중 하나인 주택 수요 문제만 하더라도 앞에서 살펴본 것과 같이 해결하기가 불가능에 가깝다.이 외에도 주택보급이나 공급 문제, 늘어나는 유동성 문제 등 고민할 것이 산더미만큼 많다. 집값 문제에 섣부르게 접근해서는 곤란한 이유가 이것이다.