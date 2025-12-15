그래픽=박명규 기자

◆미국서 인피니트 제치고 링컨 바짝

◆상징이 된 제네시스

사진은 지난 2021년 2월 23일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 LA 카운티 보안관들이 이날 발생한 골프 황제 타이거 우즈의 자동차 전복 사고 현장에 출동해 조사를 벌이고 있는 모습. 경찰은 손상되지 않은 차량 내부가 쿠션 역할을 해 우즈가 살아남을 수 있었다고 밝혔다. 운전석 쪽 문짝에 제네시스 인터내셔널(GENESIS INTERNATIONAL)이란 글자가 보이는 이 차량은 우즈가 현대차의 후원 아래 미국프로골프협회(PGA) 제네시스 인비테이셔널 대회를 주최한 뒤 LA에 머무는 동안 빌려 사용한 스포츠유틸리티차량(SUV) GV80인 것으로 보도됐다. 사진=로이터 연합뉴스

◆고성능 앞세워 유럽 전진

지난 11월 20일(현지시간) 프랑스 폴 리카르 서킷에서 열린 마그마 월드 프리미어 행사에서 현대차그룹 글로벌 디자인 본부장(CDO) 겸 최고 크리에이티브 책임자(CCO) 루크 동커볼케 사장이 제네시스 '마그마 GT 콘셉트'를 소개하는 모습. 사진=현대차그룹

1989년 시카고 모터쇼. 현대차 임원들은 렉서스 부스 앞에서 한동안 발을 떼지 못했다. 막 데뷔한 일본의 럭셔리 브랜드는 충격이었다. 범접하지 못할 것 같은 기술력과 디자인이 임원들을 짓눌렀다. 한국으로 돌아온 임원진은 해외 네트워크를 총동원해 렉서스 한 대를 어렵게 구했고 남양연구소에서 첫 시동을 걸었을 때 또 한 번 멍해졌다. 엔진이 도는지조차 가늠하기 어려울 만큼 조용했다.그날 이후 현대차에 던져진 질문 하나는 “우리도 만들 수 있을까”였다. 답은 분명했다. ‘현대 정신’이었다. 질문은 “어떻게든 만들어야 한다”는 사명으로 바뀌었다. 하지만 기술력 수준은 렉서스를 논할 단계가 아니었다. 그리고 그 숙제는 꿈처럼 15년 넘게 묻혀 버렸다.2000년대 들어 벤츠·BMW·아우디 등 독일 3사의 공습이 시작되자 현대차에는 위기감이 감돌았다. 1990년대 말부터 2000년 글로벌 자동차시장의 격변기에 겨우 살아남았지만 국내 고급차 시장이 해외업체들로부터 위협을 받기 시작했다.현대차는 묵혀왔던 꿈을 다시 끄집어냈다. 2003년 ‘프로젝트 BH’로 시동을 걸었다. 현대차는 4년간 5000억원을 쏟아부었다. 기획부터 시험까지 전 과정에 핵심 연구진을 투입했고 기존 엔지니어링 중심 개발 방식을 뒤집어 디자이너가 방향을 잡고 엔지니어가 구현하는 방식으로 전환했다. 이 변화는 제네시스 특유의 품질 기반 디자인 유전인자(DNA)를 만드는 출발점이 됐다.정의선 회장은 이 제네시스 프로젝트를 주도했다. 프리미엄 라인의 성공은 높은 마진을 넘어 중저가 브랜드 전반의 이미지까지 끌어올리는 효과를 만든다고 확신했다. 렉서스가 도요타의 브랜드 가치를 키운 것과 같은 논리다. 제네시스는 단순히 고급차가 아니다. 현대차가 글로벌 시장에서 ‘추격자’를 넘어 ‘브랜드 경쟁자’로 올라서는 데 핵심축이 되고 있다.제네시스가 독립 브랜드로 공식 출범한 2015년 첫해 판매량은 384대 수준에 그쳤다. 지난해 판매는 22만9532대로 10년 만에 600배 가까이 증가했다. 누적 판매량은 2023년 100만 대를 넘어선 이후 올해 10월까지 148만9695대를 기록했다. 이 중 수출은 53만3901대로 3분의 1 수준이다.특히 미국 시장에서의 약진이 두드러진다. 글로벌 자동차 통계 사이트 굿카베드카(GoodCarBadCar)에 따르면 제네시스의 지난해 미국 판매량은 7만5003대였다. 2016년 미국 진출 첫해 6948대를 팔았던 것과 비교하면 10배 이상 성장한 수치다.제네시스의 성장은 단순히 판매 수가 늘어나는 데 그치지 않았다. 2022년 일본 닛산의 고급차 브랜드 인피니티를 따라잡았고 지난해에도 인피니티(5만8069대)를 여유 있게 앞질렀다. 이제 미국 포드와 일본 혼다의 고급차 브랜드인 링컨과 어큐라의 뒤를 바짝 쫓고 있다.올해 11월까지 제네시스의 미국 판매량은 7만2550대로 링컨(9만5057대), 어큐라(12만2908대)와 각각 2만2507대, 5만358대 차이 났다. 지난해 같은 기간 각각 3만3989대, 5만2499대 차이 난 것과 비교하면 추격 속도가 더욱 빨라졌다. 성장률에서도 제네시스는 전년 동기 대비 8.7% 증가한 반면 링컨은 5.7% 줄었고 어큐라는 소폭(3.1%) 늘어나는 데 그쳤다.미국 프리미엄 시장에서는 렉서스가 여전히 독주 체제를 유지하고 있었지만 2021년만 해도 제네시스의 판매량이 렉서스의 18%에 불과했지만 올해는 23%까지 따라붙었다.제네시스는 라인업을 공격적으로 확장했다. 세단을 시작으로 SUV, 전동화 모델 등을 선보였다. 이는 인피니티(5종·미국 시장 기준), 링컨(4종)과 비슷하거나 더 많은 수준이다. ‘가성비 전략’으로 미국 시장을 공략하지 않았다. 2025년형 GV80의 미국 권장소비자가격은 5만7700달러부터로 동급 경쟁 모델인 렉서스 RX(4만9950달러)보다 더 높다. GV80 쿠페는 8만1300달러로 책정돼 BMW X6(7만5675달러)보다 5600달러 이상 비싸다. 가격이 높음에도 소비자들이 선택한다는 점은 제네시스가 미국 시장에서도 프리미엄 차로 받아들여지고 있음을 보여준다.제네시스는 현지 품질조사(JD파워 신차품질조사)에서 수차례 1위를 차지하면서 자연스럽게 현대차의 기술적 위상도 올라왔다는 평가다. 자동차에 탑재된 신기술의 실제 사용 만족도와 혁신 수준을 평가하는 JD파워 기술경험지수 조사(TXI)에선 글로벌 유수의 완성차 브랜드를 제치고 2021년부터 4년 연속 1위를 차지했다.100년 넘게 시장에 자리 잡아온 링컨, 1980년대부터 미국 전략을 구축한 인피니티·어큐라와 달리 제네시스는 고작 10년 됐다. 프리미엄 시장에서 이 오래된 브랜드들과 대등한 위치까지 올라섰다는 점은 제네시스의 확장력과 잠재력을 보여준다.한국에서 자동차는 오랫동안 이동 수단을 넘어 사회적 신호로 기능해왔다. 업무 파트너에게 주는 신뢰, 가족에게 주는 안전감, 대외적으로 보여지는 이미지까지 자동차는 하나의 ‘자기 표현 장치’였다.고급차를 고를 때의 기준은 단순하지 않다. 디자인·가격·성능 같은 제품적 요소는 기본이고 브랜드가 가진 역사와 위상, 즉 ‘브랜드 파워’가 구매 결정에 절대적 영향을 미쳐왔다. 2000년대 초 미국 브랜드 차량이 한국에서 고전했던 이유도 여기에 있다. 성능이나 가격 경쟁력이 없어서라기보다 한국 소비자가 고급차에서 기대하는 상징성과 브랜드 스토리 측면에서 독일·일본 브랜드에 미치지 못했기 때문이다.이런 맥락에서 한국 고급차 시장을 벤츠·BMW·아우디 같은 독일 브랜드가 장악했던 것은 자연스러운 흐름이었다. 이들은 100년에 가까운 헤리티지(유산)를 구축하며 ‘럭셔리 카=독일 차’라는 이미지를 공고히 해왔다. 렉서스 역시 정교한 품질과 내구성으로 신뢰를 구축하며 고객층을 만들었다.그러나 지난 10년 이 질서는 조용하지만 확실하게 흔들렸다. 제네시스가 국내 고급차 시장에서 하나의 ‘브랜드 포지션’을 확보했다는 데 업계는 이견이 없다. 이는 단순히 현대차가 비싼 차를 만들었다는 뜻이 아니다. 소비자가 “이 차를 타는 것이 나를 설명한다”고 받아들이기 시작했고 법인, 전문직, 고소득층의 실제 구매로 이어졌다. 자동차를 통해 지위와 취향을 드러내온 한국 소비 문화 속에서 ‘국산 고급차’가 실질적인 선택지로 자리 잡은 것이다.국내 자동차 커뮤니티의 분위기는 이미 달라졌다. “BMW 7시리즈 안 부럽다”, “G90 풀체인지는 사실상 S클래스 대체재 될 듯”, “이제 렉서스의 설 자리는 어디냐” 같은 글이 자연스럽게 오르내린다. 단순한 팬심의 과장이 아니다. 숫자만 놓고 봐도 제네시스는 국내 프리미엄 시장에서 사실상 독일 3사를 넘어섰다.지난해 제네시스의 내수 판매는 13만674대로 벤츠(6만6400대)와 BMW(7만3754대)의 합계에 거의 맞먹는 수준이다. 아우디(9304대)는 비교가 어려울 만큼 격차가 컸고 렉서스 역시 1만3969대에 그쳤다.프리미엄 시장의 중심에 선 모델은 단연 G90이다. 올해 1~10월 동안 법인 신규 등록만 6204대로 전체 판매량(8401대)의 75%가 법인이다. ‘회장님 차’라는 상징성은 대기업 총수들의 실제 선택으로 굳어졌다. 2022년 정의선 현대차그룹 회장 장녀 결혼식 당시 이재용 삼성전자 회장이 G90을 타고 등장했고 구광모 LG그룹 회장 역시 G90을 전용차로 이용하는 것으로 알려져 있다.판매 성적도 확실하다. 가격대가 겹치는 벤츠 E클래스(2만2388대)가 여전히 강세지만 8000만원 이상 법인차 시장에서 대형 플래그십끼리 비교하면 판도가 완전히 다르다. G90은 S클래스(3834대), BMW 7시리즈(4304대)를 모두 앞섰다. 아우디 A8은 사실상 통계에서 존재감이 미미하다.제품의 진화 속도도 빠르다. G90은 2015년 EQ900이라는 이름으로 처음 출시된 뒤 2018년 지금의 이름을 달았고 현재 모델은 2022년 나온 풀체인지다. 1억원이 넘는 가격에도 사전계약 첫날 1만2700대가 몰리며 프리미엄 브랜드로서의 수요를 입증했다. 지난해에는 내외장을 블랙으로 통일한 ‘G90 블랙’을 출시했고 파워트레인(동력장치)도 기존 가솔린 중심에서 벗어나 향후 하이브리드와 주행거리 연장형 전기차(EREV)로 확장할 예정이다.제네시스에서 가장 인기 있는 모델은 G80으로 총 판매량의 3분의 1을 차지한다. GV80은 ‘골프의 황제 타이거 우즈를 살린 차’라는 평가를 받으며 수출이 활발한 모델로 꼽힌다. 국내에서는 17만7179대가 팔렸고 13만8519대가 수출됐다.제네시스는 향후 10년의 초점을 ‘모터스포츠’로 두고 고성능 라인업인 ‘마그마’를 전면에 내세웠다. 내년 1월 출시하는 첫 양산 모델인 고성능 전기차 ‘GV60 마그마’는 최고 650마력의 출력을 멈춘 상태에서 시속 200km에 10.9초 만에 도달한다. 포르셰나 BMW M, 벤츠 AMG처럼 폭발적으로 달릴 수 있는 차량을 원하는 수요를 노린 제품이다.‘사장님 차’의 대명사였던 제네시스가 엔진이 으르렁거리는 고성능 차 시장까지 영역을 넓히며 브랜드 확장에 나선 것이다. 제네시스는 이를 통해 2030년까지 판매량을 35만 대로 55% 성장시키겠다는 목표를 세웠다. 이 중 약 10%는 마그마 라인업으로 채운다는 계획이다.제네시스는 그동안 판매 대부분을 한국과 미국 시장에 의존해 왔다. 유럽 시장은 경험이 적단 얘기다. 지난해 유럽 판매량도 월평균 200대에 불과했다. 반면 벤츠, BMW는 지난해 각각 60만 대, 렉서스는 3만7000대를 판매했다. 유럽 시장의 높은 진입 장벽은 신기술 수용 속도가 느리고 프리미엄 고객들의 기대치가 매우 높은 데서 비롯된다.제네시스는 독일 차와 단순 경쟁 대신 고성능 차량과 차별화된 인테리어, 한국식 ‘손님’ 서비스 철학을 앞세운 전략으로 공략에 나설 방침이다. 피터 크론슈나블 제네시스 유럽법인장은 “세일즈 거점을 늘리는 것뿐 아니라 5년간 제공되는 케어플랜을 통해 차량 픽업부터 사후 서비스까지 다른 프리미엄 브랜드에서는 경험할 수 없는 서비스를 제공할 계획”이라고 밝혔다.김태림 기자 tae@hankyung.com