유럽에서도 인정받았다…기아 PV5에 쏟아지는 호평

기아의 ‘더 기아 PV5’(이하 PV5)가 글로벌 시상식에서 잇달아 수상하는 쾌거를 달성했다. 한국 차를 무시해오던 유럽에서 이뤄낸 성과라 더욱 값지다는 평가를 받는다.기아는 최근 영국 유력 자동차 전문 매체 탑기어가 주관하는 ‘2026 탑기어 어워즈’에서 PV5 패신저 모델이 ‘올해의 패밀리카(Family Car of the Year)’에 선정됐다고 밝혔다. 탑기어 어워즈는 영국의 유력 자동차 전문 매체 탑기어 매거진이 매년 진행하는 자동차 시상식이다.지난 1년간 글로벌 시장에 출시된 신차들을 대상으로 기술혁신, 디자인, 실용성, 주행성능, 유지비 등 다양한 기준을 고루 평가하여 가장 우수한 차량을 뽑아 각 세그먼트별로 ‘올해의 차’를 선정한다. 시상 결과는 소비자들의 차량 구매 기준이 될 만큼 글로벌 자동차 업계와 소비자들 사이에서 영향력 있는 시상식으로 인정받고 있다.이번 수상은 PV5가 경상용차 업계 최고의 상인 ‘2026 세계 올해의 밴(International Van of the Year)’에서 심사위원 26인 전원일치로 선정된 것에 이은 것이다.한국 브랜드 최초 및 아시아 전기 경상용차 최초 선정된 세계 올해의 밴 수상에 이어 탑기어 주관 상까지 받았다. PV5가 글로벌 시장 진입 초기부터 전기 상용차 시장의 새로운 기준이 되고 있음을 입증한 셈이다.봉고로부터 이어온 실용성과 카니발의 공간 활용성, 기능성 등을 중시하는 기아 DNA가 PV5에까지 잘 반영된 결과로 분석된다.탑기어 관계자 잭 스칼랫은 “PV5는 넉넉한 공간, 미래지향적이고 신선한 스타일, 뛰어난 효율성을 갖췄으면서도 가격 경쟁력이 뛰어나다”며 “이 밖에도 뛰어난 주행성능, 다른 전기차를 압도하는 정숙함 등 가족 고객을 타깃으로 한 세심한 설계와 명확한 방향성이 눈에 띄는 차”라고 평가했다.특히 탑기어는 유럽에 출시된 PV5 패신저 5인승 외에도 향후 출시될 6, 7인승, 교통약자를 위한 PV5 WAV 등 고객의 니즈에 따라 다양한 모델을 제공하는 것에도 높은 기대감을 표했다.이번에 올해의 패밀리카로 선정된 PV5는 기아 최초의 전동화 전용 ‘PBV’ 모델이다. PBV란 Platform Beyond Vehicle의 약자로 ‘차량 그 이상의 플랫폼’이라는 의미를 담고 있다. 고객의 다양한 니즈에 최적화된 하드웨어와 데이터 기반의 소프트웨어 솔루션을 통합적으로 제공하는 기아 미래 모빌리티 플랫폼이다.기아 관계자는 “PV5는 PBV 전용 전동화 플랫폼 ‘E-GMP.S(Electric-Global Modular Platform for Service)’를 기반으로 다양한 퍼스널 모빌리티 서비스 및 비즈니스 환경에 최적화된 와 신개념 중형 PBV”라고 전했다.마크 헤드리히 현대차 유럽권역본부장은 “PV5 패신저는 실용적인 전동화 모빌리티의 새로운 장을 연 차로 넉넉한 공간, 유연한 모듈 구조, 세련된 주행 경험은 PBV가 가족의 일상생활을 업그레이드시킬 수 있음을 보여준다”며 “이번 탑기어 수상은 이에 대한 입증이며 기아가 PBV를 유럽에 확대하는 데 강한 추진력이 될 것”이라고 말했다.기아 PV5가 유럽의 상용 밴 평가에서 연이어 우수한 평가를 받은 것은 콧대 높은 유럽 시장에서 한국 브랜드가 인정받았다는 점에서도 의미가 있다. 자동차 전문 매체 탑기어는 불과 20여년 전만 해도 현대차에 ‘바퀴 달린 냉장고’, ‘세탁기 같은 자동차’라고 조롱할 정도로 혹평을 쏟아내기도 했었다.김정우 기자 enyou@hankyung.com