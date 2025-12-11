"역사상 이런 IPO는 없었다"...기업가치만 무려 ‘2200조’

일론머스크의 스페이스X 내년 증시 상장

일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 내년 증시 상장을 추진한다고 블룸버그 통신이 10일(현지시간) 보도했다.블룸버그에 따르면 스페이스X의 기업가치는 약 1조5000억 달러(약 2207조원)에 달할 것으로 전망된다.이는 사상 최대 규모 기업공개(IPO) 사례가 될 전망이다. 스페이스X는 총 300억 달러(약 44조원) 이상의 자금을 조달할 계획이다. 지금껏 역대 최대 규모의 IPO는 2019년 사우디 아람코의 상장으로, 약 290억달러를 조달했다.스페이스X 경영진과 자문단은 IPO를 내년 중후반으로 잡았다. 다만 시장 상황 등 변수에 따라 시기는 변경될 수 있다고 블룸버그는 복수의 소식통을 인용해 덧붙였다.회사는 IPO로 자금을 조달해 일부를 우주 기반 데이터센터 개발과 여기에 드는 반도체 칩 구매에 쓴다는 계획이다.로이터 통신도 이날 스페이스X가 내년 IPO를 통해 250억달러 이상의 자금을 조달하는 방안을 검토 중이라고 소식통을 인용해 보도했다.스페이스X가 내년 6∼7월 상장을 목표로 은행들과 논의를 시작했고, 기업가치 1조달러를 넘어설 수 있다는 것이다.스페이스X는 올해 연간 약 150억달러(약 22조원)의 매출을 올린 바 있다. 내년 매출이 220억∼240억달러(약 32조∼35조원)로 증가할 것으로 예상된다고 블룸버그가 보도했다. 위성 인터넷 사업 스타링크에서 매출 대부분이 나온다.김정우 기자 enyou@hankyung.com