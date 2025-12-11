이번엔 '보이스 피싱' 몸살

해킹 사태 이후 피싱 신고 급증

서울 송파구 쿠팡 본사. 사진=한국경제신문

쿠팡에서 대규모 개인정보가 유출된 뒤 이를 악용한 피싱 범죄가 급증하는 것으로 나타났다.11일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 이정헌 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난달 30일부터 이달 9일까지 열흘간 접수된 쿠팡 관련 피싱 신고는 총 229건으로 집계됐다.신고 유형은 쿠팡을 사칭해 보상 절차를 안내하는 것처럼 접근하는 방식이다. 또 배송 알림을 가장해 악성 링크를 열도록 유도하기도 했다.이 외 쿠팡 리뷰 체험단 선정, 이벤트 당첨 사칭 등의 수법도 함께 사용되고 있는 것으로 파악됐다.쿠팡은 지난달 20일 고객 정보 4500건이 노출되는 사고가 발생했다고 개인정보보호위원회에 신고했으나, 29일 노출된 고객 계정이 3370만개에 달한다고 정정 발표했다.이 의원은 "쿠팡 사고로 피싱 범죄 등 2차 피해가 심각하게 우려되는 상황"이라며 "정보의 투명한 공개 없이 비겁하게 숨어 있는 쿠팡과 김범석 의장은 철저히 반성하고, 피해 보상책을 서둘러 내놔야 한다"고 촉구했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com