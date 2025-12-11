▲ESG상생금융부장 이효섭 ▲글로벌전략부장 이철신 ▲자산운용전략부장 류지민 ▲디지털전략부장 채민석
◆NH농협은행
◇부장급 인사
▲준법감시부장 이병진 ▲종합기획부장 연성흠 ▲소비자보호부장 주성숙 ▲AX전략부장 배태권 ▲데이터솔루션부장 조현상 ▲테크기획부장 장마리 ▲테크시스템부장 고경식 ▲금융솔루션부장 이강수 ▲플랫폼솔루션부장 김성은 ▲기업플랫폼부장 김연순 ▲NH멤버스사업부장 이승훈 ▲고객정보보호부장 원종윤 ▲개인고객부장 강정미 ▲WM사업부장 유상현 ▲기업성장지원부장 황의경 ▲대기업고객부장 안성철 ▲외환사업부장 양승식 ▲IB사업부장 서영근 ▲프로젝트금융부장 이승훈 ▲글로벌사업부장 배훈식 ▲여신기획부장 박진균 ▲여신심사부장 이승엽 ▲기업개선부장 정낙현 ▲리스크총괄부장 임진흥 ▲신용리스크관리부장 채병준 ▲투자상품부장 정도영 ▲연금사업부장 조윤환 ▲자금부장 최연희 ▲금융결제부장 이성진 ▲경영지원부장 이창훈 ▲인사부장 황진하 ▲카드경영기획부장 이재훈 ▲카드디지털사업부장 정영선 ▲카드고객사업부장 류종필 ▲ESG기획단장 김정식 ▲카드솔루션단장 원정아 ▲투자금융솔루션단장 이규봉 ▲고객행복센터장 김우표 ▲기술금융단장 전진혁 ▲농식품성장투자단장 배종찬 ▲리스크검증단장 김삼형 ▲서울본부 박광원, 오승철
김태림 기자 tae@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지