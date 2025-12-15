부산신용보증재단, ‘소상공인 지원사업’ 통해 위기소상공인 225명 재기 지원

부산신용보증재단(이하 재단, 성동화 이사장)은 매출급감, 신용취약, 업력미약 등으로 어려움을 겪는 경영위기 소상공인의 성공적 재기를 돕기 위해 추진 중인 ‘소상공인 경영개선 토탈패키지 지원사업’이 사업 추진 5개월 만에 목표 달성률 100%를 초과 달성했다고 밝혔다.부산시 2025년 추경 예산으로 추진된 이 사업은 교육·컨설팅·사업자금·금융비용의 원스톱 패키지 지원모델로, 소상공인의 지속 가능한 경영기반 마련을 통해 성공적 재기를 목표로 하고 있다.재단은 올해 4월 말 부산시로부터 본 사업을 위탁받아 사업공고를 냈으며, 6월 수진기업을 선정하고, 7월부터 본격적인 지원을 개시했다. 현재까지 총 225명의 경영위기 소상공인을 대상으로 사업 운영하여, 교육 100.89%, 컨설팅 109.56%, 사업자금 100.00%, 금융비용 112.00%의 목표 달성률을 기록 중이다.총 5차례 대면교육 개최를 통해 6시간 이상 수강한 수료자 227명을 배출했으며, 특히 한국전력공사 부산울산본부와 협력하여 전기사용 효율화 교육을 병행 실시, 교육생으로부터 실질적인 비용절감 및 에너지 관리에 도움이 됐다는 호평을 받았다.또한, 마케팅·금융·법률 등 전문가 1:1 맞춤형 컨설팅 총 493회를 실시하여 경영위기 소상공인의 애로사항을 진단하고 개선 방안을 제시했다. 이 과정에서 한국신용데이터와 협업하여 ‘캐시노트’ 기반의 사업장 경영진단 리포트를 활용, 각 사업장의 매출 흐름, 비용 구조 등을 데이터로 진단함으로써 정확하고 객관적인 경영솔루션을 제공했다.이와 함께, 업체별 최대 300만원씩 총 6.75억원의 사업화자금을 교부하여 영세 소상공인의 매출 회복과 경영 안정화에 기여했고, 정책자금 연계를 통해 총 201건의 보증상담을 제공했으며, 그 중 수진기업 56개사에게는 저리의 정책자금 지원과 더불어 업체당 최대 100만원 이내로 보증료를 감면함으로써 실질적인 금융혜택도 제공했다.성동화 이사장은 “단기간 내 많은 소상공인이 교육과 컨설팅, 자금지원의 효과를 체감하고 있다”며, “앞으로도 소상공인의 현장 목소리를 반영하여 금융부문과 교육 및 컨설팅 등 비금융부문의 정책 지원이 유기적으로 연계되는 부산형 재기지원 체계를 강화하겠다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com