질문 받는 전재수 해양수산부 장관 사진=연합뉴스

박지원 더불어민주당 의원이 자신의 경험을 토대로 전재수 의원을 두둔했다.12일 박 의원의 SNS에 따르면 그는 “저 박지원은 전재수 의원의 결백을 믿는다”며 “그의 인격과 인품, 정치인으로서의 소신은 통일교로부터 4000만원과 특히 고급시계 두 개를 받지 않았다고 확신한다”고 주장했다.이어 “25년전 문화관광부 장관 때 당시 야당은 이회창 총재까지 나서 박지원 제거 공작을 했었다”며 “소위 ‘한빛은행 대출비리 사건’이었다”라고 회상했다.박 의원은 “제가 은행에 압력을 넣어 제 조카가 50억 대출을 받았다는 것”이었다며 “은행에 전화 한 통화도 하지 않았고 은행장과 일면식도 없다고 부인했지만 고발로 검찰 수사가 시작됐다”고 말했다.그는 “현직 장관으로 검찰 조사에 응하기가 부적절하기에 장관직 사표를 제출했다”며 “당시 야당에선 ‘봐라. 이제 인정하니 장관 스스로 물러갔지 않느냐’고 했다”고 강조했다.이어 “검찰 수사에 이어 국회 국정조사까지 받았다”며 “당연히 무혐의, 기소조차 못했고 저는 청와대 대통령비서실 수석으로 돌아왔다”고 돌이켰다.박 의원은 “전재수 전 장관도 저와 판박이, 즉 수사를 받기 위해, 이재명 대통령님께 부담을 드리지 않기 위해 사표를 제출했다고 본다”고 관측했다.그는 “전재수 의원을 믿는다”며 “박지원도 살았으니 끝까지 싸워 이겨서 돌아오라”고 응원했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com