12일 재계에 따르면 임군은 서울대 2026학년도 수시모집 전형에서 경제학부에 최종 합격했다. 합격자 등록 기간은 오는 15~17일이다.
지원 학과는 서울대 경제학부로 알려졌다. 합격자 등록 기간은 오는 15~17일이다.
임 군은 최근 2026학년도 대학수학능력시험에서 1개만 틀린 것으로 알려지며 주목 받았다.
이런 사실은 박선영 전 진실·화해를위한과거사정리위원회 위원장이 이달 초 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "휘문고 3학년인 이부진 사장의 아들 임 모 군은 올해 수능을 1개 틀렸다나. 휘문중 다닐 때도 전교 1등을 놓치지 않았다"는 내용을 적으면서 알려졌다.
임 군은 서울 경기초, 휘문중을 거쳐 휘문고를 졸업했다. 중·고교 시절 내내 문과 전교 최상위권을 유지했고, 초·중·고 교육과정을 전부 국내에서 받았다.
임 군은 수학 성적이 뛰어났지만 최종적으로 문과를 선택한 것으로 전해졌다.
이 사장은 아들의 교육을 위해 2018년 주소지를 삼성 일가가 주로 거주하는 서울 용산구 이태원동에서 강남구 대치동으로 옮겼으며, 최근 다시 이태원 일대로 주소지를 이전했다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지