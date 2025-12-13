롯데백화점 잠실점에서 노조 조끼(몸자보)를 입은 고객에게 복장 탈의를 요구한 사실이 알려지며 논란이 확산되고 있다. 이에 따라 해당 뱃화점은 대표 명의의 공식 사과문을 내고 재발 방지를 약속했다.롯데백화점은 자사 13일 홈페이지 상단에 “지난 10일 저녁 잠실점에서 몸자보를 착용하고 식사를 위해 입장하려는 고객분들에게 몸자보 탈의 등을 요청해 이용에 불편을 드린 점에 대해 정중히 사과드린다”고 밝혔다. 이번 사과문은 정현석 대표 명의로 발표됐다.정 대표는 사과문에서 “이는 부적절한 조치였으며, 불쾌감을 느끼셨을 고객분들에게도 다시 한 번 죄송하다는 말씀을 드린다”며 “이번 일을 계기로 고객 응대 전반에 대한 내부 프로세스를 재점검하고, 유사한 사례가 재발하지 않도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.논란은 지난 10일 저녁 민주노총 금속노조 조합원 등이 금속노조 조끼를 입은 상태로 잠실점 지하 식당가에서 식사를 하려다 보안요원의 제지를 받으면서 불거졌다.당시 조끼에는 현대자동차 하청업체인 이수기업 해고 노동자의 복직을 촉구하는 문구와 함께 ‘해고는 살인이다’라는 문장이 적혀 있었던 것으로 전해졌다.김정우 기자 enyou@hankyung.com