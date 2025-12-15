서울 여의도 한국거래소에 종가가 나오고 있다. 사진=한경 김범준 기자

한국거래소(KRX, 이하 거래소)가 두 달간 주식 거래 수수료를 넥스트트레이드와 비슷한 수준으로 인하하기로 하면서 ‘진검승부’가 예상된다.15일 금융투자업계에 따르면 한국거래소는 이날부터 내년 2월13일까지 두 달간 주식 거래 수수료를 일시적으로 인하한다.이에 따라 현행 0.0023%인 단일 수수료를 대체거래소와 동일한 차등요율로 변경해 지정가주문(메이커) 0.00134%, 시장가격주문(테이커) 0.00182%가 적용된다.이번에 한시적으로 인하하기로 책정한 수수료는 넥스트레이드(NXT)와 동일한 수준으로 요율로는 기존 대비 20~40% 낮아진 수치다.거래소의 파격적인 수수료 인하는 넥스트레이드의 매서운 추격 때문으로 풀이된다.올해 3월 출범한 넥스트레이드는 지난 10월 기준 일평균 거래대금 13조 3158억원으로 한국거래소의 절반에 육박하는 수준으로 성장했다.특히 넥스트레이드의 빠른 성장은 거래소의 수익에 영향을 미치고 있다.국회 정무위원회 소속 김상훈 국민의힘 의원이 거래소로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 상반기 거래 수수료 수익은 942억원으로 전년 동기 대비 19% 감소했다.거래소의 이번 조치는 우선 두 달로 한정했지만 1개월 더 연장될 가능성도 있다. 3개월을 넘어설 경우 금융위원회 산하 시장효율화위원회의 심의를 거쳐야 하기 때문이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com