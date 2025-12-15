입장 밝히는 전재수 해양수산부 장관 사진=연합뉴스

전재수 전 해양수산부장관은 2018년 통일교 행사와 관련해 억울함을 호소했다.15일 전 전 장관의 SNS에 따르면 그는 “2018년 5월 27일 600명이 모인 통일교 행사와 같은날 제 지역구 모성당 60주년 미사와 기념식에 참석했으며 2018년 9월 9일 통일교 행사날은 고향 의령에서 벌초를 하고 있었다”고 입장을 밝혔다.이어 “제 지역구 북구에서 79살까지는 형님, 누님, 80살부터는 큰형님, 큰누님”이라며 “선거때 형님, 누님들께서 선거사무실에 오셔서 힘내라, 응원한다면서 책 한권 들고 와서 함께 사진 찍자는데 어떻게 마다할 수 있겠냐”며 설명했다.그는 “선거 때가 아니라도 동네 형님, 누님들께서 시간 되면 행사에 와서 축사라도 하라면 다 갈수는 없어도 가끔은 얼굴도 뵙고 인사도 드리고 축사도 하는 경우가 있다”며 “형님, 누님들이 교회를 다니든, 성당을 다니든, 절을 다니든 제게는 소중한 형님이자 누님이고 너무나 소중한 이웃”이라고 말했다.전 전 장관은 “다시 한번 말씀드리지만 단연코, 분명히 불법적인 금품 수수 등의 일은 추호도 없었다”고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com