아사아블로이코리아삼화정밀, 이천만불 수출 달성…무역의 날 수상

아사아블로이코리아삼화정밀이 지난 5일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제62회 무역의 날 행사에서 ‘이천만불 수출의 탑’을 수상했다고 밝혔다.무역의 날은 산업통상자원부와 한국무역협회가 공동 주최하며, 수출 확대와 글로벌 경쟁력 강화에 기여한 기업 및 유공자를 시상하는 자리다. 올해는 총 598명의 무역 유공자가 포상을 받았으며, 1,689개 기업이 수출 실적 구간별로 ‘수출의 탑’을 수여받았다.이번 수상은 아사아블로이코리아삼화정밀이 글로벌 시장에서 꾸준히 성장하며, 뛰어난 기술력과 품질 경쟁력을 인정받은 성과로 평가된다. 특히 이천만불 수출 달성은 해외 고객들로부터의 높은 신뢰와 다양한 산업군에서 기술적 안정성을 확보했음을 보여주는 의미 있는 지표다.아사아블로이코리아삼화정밀은 ‘KING’ 브랜드를 대표로 도어 클로저 시장에서 높은 경쟁력을 갖추고 있다. 또한 도어 클로저와 플로어 힌지 등 주요 제품을 연간 수백만 개 규모로 생산하여 미국, 홍콩, 영국 등 세계 시장에 공급하고 있다.회사 관계자는 “이번 수상으로 기술력과 품질 경쟁력을 대외적으로 재확인했다”며 “앞으로도 기술 개발과 고객 지원 강화로 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com