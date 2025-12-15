우측부터 박정우 SFG 대표이사, 이영수 사당청소년센터 관장, 소준호 SFG 일중식사업부 사장(제공=SFG)

직영 외식기업 SFG 신화푸드그룹(이하 SFG)이 지난 13일 서울 사당청소년센터를 찾아 '제25회 인정(人情) 나눔 캠페인'을 전개했다.SFG는 사당청소년센터가 크리스마스를 앞두고 진행하는 청소년 파티를 후원하기 위해 갈비탕 300인분과 식혜를 준비해 전달했다. 기부 음식은 센터의 크리스마스 행사에 활용되며 청소년들의 영양 보충에도 기여할 예정이다.이날 기부식에는 이영수 사당청소년센터 관장과 박정우 SFG 대표이사, 소준호 SFG 일중식사업부 사장 등이 참석해 나눔의 의미를 되새겼다.이영수 사당청소년센터 관장은 "연말을 맞아 관내 청소년들을 위해 따뜻한 마음을 나눠준 SFG에 깊은 감사를 드린다"며 "이번 나눔으로 크리스마스 행사가 아이들에게 더욱 특별하고 행복한 시간이 될 것"이라고 말했다.박정우 대표이사는 "크리스마스를 앞두고 나라의 미래이자 희망인 청소년들에게 감사와 격려의 마음을 담은 따뜻한 한 끼를 선물할 수 있어 기쁘다"며 "아이들에게는 크리스마스 추억이, 지역 공동체에는 연말의 온기가 전해지기를 바란다"고 전했다.최근 SFG는 사당역 인근 파스텔시티에 정통 일본요리 브랜드 '긴자 사당'을 오픈하며 사당과 인연을 맺었다. 긴자 사당은 25개 프라이빗 룸과 스시 라이브 존을 갖추고 있으며, 겨울 시즌 한정 메뉴를 선보이고 있다.한편 SFG는 지역사회와 더불어 성장한다는 믿음으로 '인정 나눔 캠페인'을 매년 진행하며 ESG 경영을 실천하고 있다. 올해는 3월 종로장애인복지관, 6월 인천보훈지청, 9월 광장종합사회복지관을 거쳐 사당청소년센터가 네 번째 기부처가 됐다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com