SK증권은 15일 2026년도 조직개편과 정기 임원 인사를 단행했다고 밝혔다.먼저 부문·총괄이라는 구조는 유지하되 본부 단위 조직을 확장했다.이에 따라 기존 3개 부문·총괄, 20개 본부, 3개 실에서 3개 부문·총괄, 23개 본부로 바뀌었다.성과 중심 영업조직 체계를 강화하기 위해 기업금융(IB) 총괄 내 기존 2개 본부를 3개 본부로 늘리고, 패시브(Passive) 영업본부를 신설했다.아울러 고객 중심 경영을 강화하고자 금융소비자보호실·정보보호실·감사실을 본부로 승격해 내부통제를 강화했다.<승진>◇ 전무▲박진남 Multi Asset운용본부장◇ 상무▲이대현 기업문화본부장 ▲조해용 감사실장◇ 상무보▲김성무 경영혁신부문 이사대우 ▲임국현 기업금융2부장<신규선임>◇ 이사대우▲김도연 리스크관리부장 ▲김양진 채권금융부장 ▲연명필 기업금융1부장 ▲이규동 금융소비자보호실 부장 ▲이세호 ECM1부장 ▲정용익 Biz시스템부장 ▲조대희 대구금융센터장 ▲최영진 ECM3부장<보임변경>▲ECM본부장 이종호 상무 ▲감사본부장 조해용 상무 ▲금융소비자보호본부장 강성호 상무보 ▲정보보호본부장 김기원 상무보 ▲기획재무본부장 김성무 상무보 ▲법인영업본부장 김준한 상무보 ▲Passive영업본부장 박근환 상무보 ▲기업금융2본부장 임국현 상무보 ▲강남금융센터장 김수한 상무보 ▲경인지점장 이규동 이사대우<보직임명>▲광주지점장 장지용 부장 ▲Digital금융부장 한미영 부장 ▲IB1부장 최신형 부장 ▲법인영업부장 정경식 부장 ▲Passive영업부장 박지환 차장 ▲기업분석2부장 나승두 연구위원 ▲총무부장 안승환 부장 ▲상품솔루션부장 김경환 부장 ▲신기술투자부장 신동재 부장 ▲IT개발기획부장 박시성 부장 ▲금융소비자보호부장 김미영 부장 ▲정보보호부장 최성호 부장 ▲감사부장 백봉현 부장정채희 기자 poof34@hankyung.com