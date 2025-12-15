먼저 부문·총괄이라는 구조는 유지하되 본부 단위 조직을 확장했다.
이에 따라 기존 3개 부문·총괄, 20개 본부, 3개 실에서 3개 부문·총괄, 23개 본부로 바뀌었다.
성과 중심 영업조직 체계를 강화하기 위해 기업금융(IB) 총괄 내 기존 2개 본부를 3개 본부로 늘리고, 패시브(Passive) 영업본부를 신설했다.
아울러 고객 중심 경영을 강화하고자 금융소비자보호실·정보보호실·감사실을 본부로 승격해 내부통제를 강화했다.
<승진>
◇ 전무
▲박진남 Multi Asset운용본부장
◇ 상무
▲이대현 기업문화본부장 ▲조해용 감사실장
◇ 상무보
▲김성무 경영혁신부문 이사대우 ▲임국현 기업금융2부장
<신규선임>
◇ 이사대우
▲김도연 리스크관리부장 ▲김양진 채권금융부장 ▲연명필 기업금융1부장 ▲이규동 금융소비자보호실 부장 ▲이세호 ECM1부장 ▲정용익 Biz시스템부장 ▲조대희 대구금융센터장 ▲최영진 ECM3부장
<보임변경>
▲ECM본부장 이종호 상무 ▲감사본부장 조해용 상무 ▲금융소비자보호본부장 강성호 상무보 ▲정보보호본부장 김기원 상무보 ▲기획재무본부장 김성무 상무보 ▲법인영업본부장 김준한 상무보 ▲Passive영업본부장 박근환 상무보 ▲기업금융2본부장 임국현 상무보 ▲강남금융센터장 김수한 상무보 ▲경인지점장 이규동 이사대우
<보직임명>
▲광주지점장 장지용 부장 ▲Digital금융부장 한미영 부장 ▲IB1부장 최신형 부장 ▲법인영업부장 정경식 부장 ▲Passive영업부장 박지환 차장 ▲기업분석2부장 나승두 연구위원 ▲총무부장 안승환 부장 ▲상품솔루션부장 김경환 부장 ▲신기술투자부장 신동재 부장 ▲IT개발기획부장 박시성 부장 ▲금융소비자보호부장 김미영 부장 ▲정보보호부장 최성호 부장 ▲감사부장 백봉현 부장
정채희 기자 poof34@hankyung.com
