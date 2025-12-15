홈 한경BUSINESS [부고] 임영진(전 신한카드 대표이사)씨 장모상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512154478b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.15 14:58 수정2025.12.15 14:58 ▲ 김현숙씨 별세, 홍연희·홍윤희·홍명희씨 모친상, 민승태(전 우리은행 지점장)·김성용(자영업)·임영진(전 신한카드 대표이사)씨 장모상 = 15일 오전 0시 15분, 서울성모병원 장례식장 11호실, 발인 17일 오전 7시, 장지 국립이천호국원(경기도 이천). 김태림 기자 tae@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 서울성모병원, ‘메리 기부스’ 성탄 나눔 캠페인 개최 (주)커프웍스, 한국디자인진흥원 ‘2025 우수디자인전문기업 유망기업’ 선정 [인사] 교보생명 [속보] '계엄2수사단' 의혹 노상원 1심서 징역 2년···'내란특검' 1호 선고 김건희 특검, 이준석 개혁신당 대표 21일 피의자 소환